La "stangata" quarantena che alleggerisce la busta paga

La quarantena preventiva, ovvero il periodo di "sorveglianza attiva o fiduciaria" imposto ad un lavoratore che sia entrato in contatto con un positivo al Covid, non sarà più equiparato a malattia dall'Inps.

La cosiddetta indennità di quarantena, introdotta nel 2020 dal governo Conte II con una copertura di 663,1 milioni di euro, non è stata infatti rifinanziata dall'esecutivo guidato dall'ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi. Nel caso in cui il diretto interessato non possa svolgere le proprie mansioni in smart working possono verificarsi due distinte situazioni: o la copertura del periodo di quarantena viene effettuata dal datore di lavoro oppure arriva il taglio in busta paga. Le ripercussioni si faranno sentire anche per tutti quei lavoratori (oltre 200mila secondo le stime) costretti a subire la "sorveglianza attiva o fiduciaria" nei primi sei mesi del 2021. I fondi, infatti, sono stati tagliati fin dall'inizio dell'anno, quindi non è dato sapere cosa accadrà in tutti quei casi in cui le imprese che hanno anticipato la copertura ai propri dipendenti non hanno visto rimborsare tali cifre dall'Inps come accaduto nel 2020. Non si esclude, al momento, la possibilità che qualcuno possa chiedere indietro il denaro agli stessi lavoratori.

Si aggiunga, inoltre, che 200mila è solo una stima del rapporto calcolato nel 2020 di 4,5 lavoratori costretti alla quarantena per ciascun infetto, per cui è impossibile, al momento, fare un calcolo più preciso. Ciò che è certo è che i casi di infezione "in occasione del lavoro", equiparati agli infortuni, continueranno ad essere coperti da Inps e Inail, le quarantene non più.

Rossana Dettori, Angelo Colombini e Ivana Veronese, segretari rispettivamente di Cgil, Cisl e Uil, hanno chiesto un intervento normativo urgente ai ministri Andrea Orlando (Lavoro) e Daniele Franco (Economia) lo scorso 10 agosto, un appello caduto nel vuoto. Resta preoccupante anche la condizione dei lavoratori fragili, immunodepressi, malati oncologici, sottoposti a terapie salvavita e disabili gravi: fino al 30 giugno, per questi, ogni giorno di assenza era equiparato ad un giorno di ricovero ospedaliero. Dal 1 luglio, purtroppo, anche questa misura è decaduta.

Come riportato da Repubblica, nel 2020 sono stati circa 962mila i lavoratori in quarantena, per un totale di 13 milioni di giorni di malattia. Sono stati 1,7 milioni, invece, i certificati complessivi di quarantena: 13,7 giorni medi per lavoratore e 7,9 giorni medi a certificato.