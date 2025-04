Stangate Meta e Apple. Antitrust a gamba tesa

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Antitrust Ue ha emesso le prime sanzioni nell'ambito del Digital Markets Act (Dma), colpendo due colossi americani: Apple e Meta. Le multe, rispettivamente di 500 e 200 milioni di euro, segnano un momento storico nell'attuazione della nuova normativa comunitaria volta a regolamentare i grandi player digitali. Apple è stata sanzionata per aver limitato agli sviluppatori la possibilità di comunicare con gli utenti circa offerte alternative esterne all'App Store, violando così il principio dello steering, ovvero il diritto di indirizzare i consumatori verso opzioni più vantaggiose. Secondo la Commissione, Apple ha imposto «restrizioni tecniche e commerciali» che impedivano agli sviluppatori di promuovere acquisti esterni, non riuscendo inoltre a dimostrare che tali restrizioni fossero «necessarie e proporzionate». Di conseguenza, l'azienda di Cupertino è stata obbligata a rimuovere queste limitazioni e ad astenersi dal reiterare comportamenti simili. Meta, invece, è stata punita per il modello consent or pay lanciato nel novembre 2023, che obbligava gli utenti a scegliere tra acconsentire all'uso dei propri dati per pubblicità personalizzata o pagare per un'esperienza senza annunci.

Un portavoce Ue ha precisato che si tratta di una decisione che «non ha nulla a che vedere con i dazi». A rafforzare la posizione è intervenuta anche la socialista Teresa Ribera (in foto), vicepresidente con delega alla Concorrenza. «Trasmettiamo un messaggio forte e chiaro. Apple e Meta non hanno rispettato il Dma attuando misure che rafforzano la dipendenza degli utenti aziendali e dei consumatori dalle loro piattaforme».

Dura la replica delle big tech Usa Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer di Meta, ha accusato Bruxelles di voler «penalizzare le aziende americane di successo», sostenendo che la normativa equivale a una «tariffa da miliardi di dollari». Non meno critica la portavoce di Apple, che ha definito la decisione «l'ennesimo esempio di come la Commissione Ue stia ingiustamente prendendo di mira Apple» preannunciando ricorso.