Stellantis, Filosa vicino a prendere il timone

Rimpasto con semplificazione delle varie funzioni nella prima linea dei manager in Stellantis. La mossa più significativa decisa dal presidente John Elkann riguarda Antonio Filosa (in foto) che alla responsabilità del fondamentale mercato americano unisce ora, a livello globale, la Qualità, cioè il «fulcro della promessa dell'azienda ai clienti», spiega una nota. Un compito delicatissimo da leggere come un avanzamento di peso all'interno del gruppo. Dunque, un ulteriore passo avanti visto che Filosa figurerebbe tra i più accreditati a succedere, nel ruolo di ad di Stellantis, a Carlos Tavares. Lo stesso discorso riguarda il collega francese Maxime Picat, pure indicato tra i candidati, il quale guida la divisione Acquisti del gruppo, a diretto contatto con i fornitori. Filosa e Picat, in proposito, lavoreranno spalla a spalla in due ambiti centrali. Allo stesso tempo, Filosa è stato sgravato dal ruolo di capo del marchio Jeep assegnato ora a Bob Broderdorf. Altri movimenti: il marchio transalpino più importante, Peugeot, vede Linda Jackson uscire di scena per essere sostituita da Alain Favey; Xavier Peugeot, invece, è il nuovo ad di Ds Automobiles, mentre Olivier François continua le sue attività strategiche all'interno di Stellantis, assumendo la responsabilità del nuovo ufficio Marketing e mantenendo la guida di Fiat e Abarth.

Ecco, intanto, le immatricolazioni di vetture a gennaio in Italia. Vendite giù del 6%. Crescono le auto a benzina (54% di quota), sorpassate sul filo di lana dalle ibride mild. Più 123% per le elettriche (il confronto, però, è con gennaio 2024 quando le immatricolazioni di auto a batteria erano ferme in attesa degli incentivi) e 5% di penetrazione. Per Stellantis apertura d'anno negativa (-15,9% e 31,1% di quota), ma con l'intramontabile Pandina che ha ottenuto, da sola, il miglior risultato di gennaio (13.

300 unità vendute, di cui 9.550 a privati) rispetto a tutti i brand che avevano più auto in gamma. Fiat, come marchio, ha registrato un mese in recupero: -0,1% e quota all'11,9%. Positiva Alfa Romeo: +17,7%. Sempre pesanti Lancia e Maserati.