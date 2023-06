Per StM alleanza da 3,2 miliardi in Cina

StMicroelectronics stringe un'alleanza da 3,2 miliardi di dollari con produttore di chip cinese Sanan Optoelectronics per la costruzione di una fabbrica di semiconduttori al carburo di silicio-sic. L'impianto servirà a far fronte alla crescente domanda legata allo sviluppo delle auto elettriche nel paese. Sorgerà a Chongqing e produrrà chip esclusivamente per StM, che si rivolgerà ai propri clienti cinesi. L'avvio della produzione è previsto per il quarto trimestre del 2025 e il completamento dell'impianto per il 2028.

Il costo di 3,2 miliardi comprende 2,4 miliardi di dollari di spese in conto capitale nei prossimi cinque anni, che saranno finanziati dal gruppo italo-francese e dall'alleato cinese, dal governo locale e da prestiti concessi aalla joint venture.

Il progetto arriva in una fase di tensioni geopolitiche che ha spinto l'Unione europea a far localizzare la produzione di semiconduttori e a vietare la vendita di alcuni dispositivi per la produzione di chip alla Cina. «Si tratta di un passo importante per aumentare ulteriormente la nostra produzione globale di sic a livello mondiale, che si aggiunge ai nostri significativi investimenti in Italia e a Singapore», ha detto l'ad di StM, Jean-Marc Chery aggiungendo che la joint venture sarà uno dei fattori per raggiungere 5 miliardi di dollari di ricavi dai chip in carburo di silicio entro il 2030. Il progetto è in linea con l'obiettivo di St di generare 20 miliardi di ricavi nel triennio 2025-2027 e con il piano del gruppo.

Ieri in Piazza Affari StM ha chiuso con un progresso del 3,22% a un prezzo di 43,1 euro.