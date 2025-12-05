Su Moneta la fame di energia dell'IA

Si riaccendono le luci sulla passerelle del lusso. Prada ha completato l'acquisizione di Versace, ma il rilancio della Medusa è appena iniziato. Il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, illustra una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri dell'alta moda italiana. Focus poi sulle nuove rotte dell'istruzione con un'intervista a Fabio Vaccarono, che illustra il modello innovativo di Multiversity. Parlando di tecnologia, risuona ancora forte il richiamo di Draghi: l'Europa arranca mentre Usa e Cina corrono. Pechino, in particolare, avanza nella produzione di criptovalute e sistemi di intelligenza artificiale sempre più sofisticati e pure gratuiti. Corsa che sembra inarrestabile, ma che potrebbe trovare un ostacolo. Come suggerisce l'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini, il futuro dell'IA sarà infatti sempre più nelle mani di chi produce energia.

Intanto, un'altra storia tutta italiana brilla per orgoglio: quella di Marinella, che evolve senza cedere alle lusinghe dei grandi gruppi stranieri, ma scegliendo la sostenibilità con una collaborazione insieme a Orange Fiber. Un esempio forte, in un Paese dove i gioielli del Made in Italy attirano dall'estero sguardi interessati. Tra questi, quello del principe saudita Mohammad bin Salman, che Moneta analizza nel dettaglio anche alla luce della partita in corso sul destino di Repubblica. Il settimanale indaga quindi sulla caduta di Nexi in Borsa: il leader europeo dei pagamenti elettronici perdere colpi in Piazza Affari, eppure i fondamentali restano solidi e la marginalità elevata. Un paradosso che apre interrogativi proprio mentre si affacciano sul mercato le stablecoin. Se la Bce è già in ritardo, il settore bancario italiano prova ad accelerare con progetti che potrebbero diventare realtà già dal prossimo anno. C'è poi il settore strategico dell'agricoltura.

Pasta e riso sono minacciati da importazioni che spesso non rispettano gli standard italiani. Un allarme che Luigi Scordamaglia racconta in prima persona. Infine i bastoni da passeggio, oggi protagonisti di scambi e collezioni tra appassionati.