Su Moneta il futuro del Risparmio

Di fronte a un'inflazione che torna a salire, essere cintura nera del risparmio, non basta. Di per sé la liquidità non è un investimento e tenerla ferma sul conto è una perdita certa. Il concetto, che smonta uno dei luoghi comuni più diffusi, viene ribadito da Massimo Doris, ceo di Banca Mediolanum, nell'intervista esclusiva che apre il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale e Libero. Una formula tutt'altro che teorica, come dimostra la simulazione realizzata dal settimanale: numeri alla mano, l'immobilismo ha un costo, spesso sottovalutato. Un'analisi che arriva in vista del Salone del Risparmio, dal 5 al 7 maggio a Milano, dove sarà presente anche Moneta. Nel frattempo, il direttore Osvaldo De Paolini celebra nell'editoriale il 50esimo numero, rinnovando la promessa ai lettori.

Sguardo anche al panorama internazionale, dove il petrolio rimane protagonista. In una situazione di stallo nello Stretto di Hormuz, l'Italia non sta ferma ma ridisegna nuove rotte energetiche, facendo leva su alcuni snodi cruciali per l'Europa. A questo si affianca un'analisi sul prezzo del barile dopo l'uscita degli Emirati Arabi dall'Opec. Tra le nuove sfide anche quella della fibra ottica: se la sua diffusione nel Paese è a buon punto, l'ostacolo maggiore ora è l'adozione, così come racconta Giuseppe Gola, amministratore delegato di OpenFiber.

Tra le storie d'impresa spicca quella di Carglass, pronta allo sbarco sulla Borsa di Amsterdam con una delle Ipo più rilevanti degli ultimi anni in Europa, mentre sul fronte della grande distribuzione si entra nei conti di Esselunga, chiamata a difendersi dall'avanzata sempre più aggressiva dei discount.

Non manca la tecnologia, tra gli stratagemmi di Meta per addestrare la sua intelligenza artificiale a discapito della privacy dei suoi dipendenti, e i mini droni usati per introdurre illegalmente

oggetti nelle carceri, aggirando controlli e sicurezza. E poi l'agricoltura, con la battaglia di Coldiretti contro i cibi italiani fake, e l'arte, con la Biennale di Venezia alle porte e i protagonisti da tenere d'occhio.