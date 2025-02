Poste e Tim verso il gemellaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Proseguono le grandi manovre intorno a Tim. Il binario delle Poste sembra ormai essere quello più caldo, con il gruppo guidato da Matteo Del Fante che entro pochi giorni potrebbe annunciare l'intesa con l'ex monopolista. L'idea è di partire con una sinergia commerciale (Poste Mobile ha il 4% della quota di mercato) e, probabilmente, un ingresso nel capitale, verosimilmente rilevando il 9,8% in mano a Cassa depositi e prestiti. Il tutto, senza porre limiti sui passaggi successivi. Quest'ultima opzione, ovvero l'alleanza tra Poste e Tim, sarebbe anche quella più gradita a Palazzo Chigi. Esponenti del governo hanno espresso freddezza nei giorni scorsi davanti agli emissari del fondo Cvc (che vorrebbe avere luce verde sullo spezzatino) e di Iliad circa i loro progetti di matrimonio con Tim. Tant'è che i primi potrebbero anche decidere di sfilarsi.

Intanto, mentre oggi sono attesi i conti di Tim e i dettagli del nuovo piano, sul tavolo del cda è arrivata anche l'offerta da 700 milioni (circa metà a debito) per Sparkle da parte del ministero dell'Economia e di Asterion che hanno imbarcato nel pool di banche Intesa Sanpaolo e ora sono pronti a chiudere la partita.

Una buona notizia per il gruppo guidato da Pietro Labriola, che nel frattempo ha incassato i buoni conti di Tim Brasil che ha chiuso il 2024 in crescita con ricavi in rialzo del 6,6% a oltre 25 miliardi di reais (circa 4,3 miliardi di euro al cambio attuale) e un utile netto in crescita del 17,1% a 3,16 miliardi di reais (circa 530 milioni di euro).