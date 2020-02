Taglio del cuneo fiscale, il pasticcio di Gualtieri

Un effetto distorsivo sulle aliquote marginali effettive, che farà salire le tasse per tutti quelli che riescono a mettersi in tasca somme extra grazie agli straordinari: è questa la grave controindicazione del taglio del cuneo fiscale preparato dal governo giallorosso.

Secondo quanto riferito dal quotidiano La Verità, il disegno creato dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, andrebbe letteralmente a beffare 6 milioni di lavoratori subordinati, i quali subiranno presto lo stesso trattamento riservato per gli autonomi.

La cancellazione di estendere l'applicazione della flat tax fino ai redditi di 100mila euro e l'introduzione di correttivi di vario tipo sono soltanto due degli aspetti "punitivi" più eclatanti che hanno colpito la schiera dei citati autonomi. Ma nella manovra si trovano anche altri aggiustamenti penalizzanti per la libera impresa.

Gualtieri ha ridotto il costo del lavoro affidandosi a due meccanismi. Da una parte, per i redditi fino a 28mila euro, è stato potenziato il meccanismo del "bonus Renzi"; dall'altra, per chi guadagna cifre superiori a tale soglia, si è introdotta una sorta di detrazione fiscale decrescente, che è pari a zero per quei redditi superiori o pari a 40mila euro.

L'effetto distorsivo

Calcolatrice alla mano, il bonus in vigore costa 9,5 miliardi di euro; la riforma del cuneo di Gualtieri, spalmata su 12 mesi, circa 16 miliardi. Tralasciando l'insufficienza degli stanziamenti, se attuiamo una simulazione del nuovo meccanismo troviamo subito delle sorprese.

Prendiamo come esempio un lavoratore dipendente single. Se il contribuente ha un'imposta minore della detrazione per lavoro dipendente, allora continuerà in qualche modo a beneficiare – seppur in modo marginale – di una riduzione di circa 20 euro mensili. Ma i maggiori beneficiari saranno coloro che possono contare su un reddito compreso tra i 27 e i 37mila euro. Tutto questo crea una grave distorsione. Già, perché, come preannunciato, la misura rischia di diventare nociva per una nutrita schiera di italiani.

Arriviamo a parlare del cosiddetto effetto distorsivo, nascosto nelle aliquote marginali effettive, cioè quelle aliquote che risultano dall'applicazione di tutti i meccanismi di deduzione, detrazione o bonus fiscali. Fino a 14mila euro di reddito, queste ammontano al 27,5%; da 15 a 23mila salgono al 31,5%; a 24mila arrivano al 41,1%; a 25mila addirittura al 55,5%. La norma applica rispettivamente 23% e 27% per gli ultimi tre tetti.

In altre parole, per colpa di questo effetto distorsivo, circa 6 milioni di contribuenti si vedrebbero tassati eventuali aumenti di reddito. Con tutti i rischi per un possibile incoraggiamento indiretto all'evasione fiscale.

Facciamo un altro esempio: un italiano con reddito di 25mila euro annuo che guadagna ulteriormente 4mila euro. La tassazione per il reddito "incrementale" ammonterebbe a quasi 2.300 euro (contro i 1.100 precedenti alla mossa di Gualtieri). Un paradosso non da poco.