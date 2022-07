Tamoil e Autogrill insieme per un'importante concessione trentennale in Svizzera

Mediante un'operazione economica effettuata con la collaborazione di Autogrill, il gruppo Tamoil SA è riuscito a ottenere la concessione per gestire l'area di servizio autostradale Herrlisberg Nord, sita nel Cantone di Zurigo.

Una concessione di durata trentennale, a partire dal 2023, che include la possibilità di estensione dell'accordo per ulteriori 10 anni. Nel comunicato ufficiale che sancisce suddetto accordo si fa riferimento a un fatturato stimato, in 30 anni, di circa 400 milioni di euro, "dei quali circa il 40% proveniente dal business oil e circa il 60% proveniente dal business food e retail, con i locali GranBar, Holy Cow e SPAR di Autogrill" .

L'area di servizio autostradale Herrlisberg Nord si trova all'altezza del km 123.650 dell’autostrada A3, una delle più trafficate in Svizzera, dato che si parla del transito giornaliero di oltre 55mila vetture.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area di servizio contraddistinta da impianti fotovoltaici e da strutture realizzate in architettura moderna, "in grado di offrire ai propri ospiti un ambiente caldo e luminoso, grazie alla presenza di materiali come il vetro e il legno" . Per quanto concerne l'offerta, a parte i tradizionali carburanti, saranno messe a disposizione dei clienti anche stazioni di ricarica elettrica per le vetture di nuova generazione.

Il responsabile della rete retail di Tamoil Hans Boesch si dice particolarmente soddisfatto per la collaborazione con Autogrill. "Siamo riusciti a trovare un partner esperto e un leader nel campo del Food & Beverage per tutti i viaggiatori in località ad alto afflusso" , spiega Boesch nella nota uffiiciale. "Siamo lieti di delegare questa parte molto importante del progetto ad Autogrill e di collaborare con loro per la prima volta in Svizzera".

Dal canto suo, l'offerta di Autogrill per l'area di servizio autostradale Herrlisberg Nord "prevede concept innovativi, come GranBar, Holy Cow e SPAR express" . GranBar, prosegue il comunicato, è una caffetteria italiana tradizionale: "Gli ospiti possono gustare ogni giorno il caffè Kimbo appena preparato, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, e possono scegliere tra un’ampia selezione di snack, dai croissant ai panini e spuntini caldi di altissima qualità italiana" . Holy Cow, concept nato a Losanna, si occupa di gastronomia dei burger con proposte gourmet e uso di prodotti locali: il gruppo gestisce già 13 ristoranti in tutta la Svizzera. Nello SPAR express, invece, "i clienti hanno a disposizione una ricca selezione di alimenti freschi e un’ampia gamma di prodotti alimentari e di prima necessità disponibili su una superficie di 120 mq, aperta 24 ore su 24, 365 giorni l’anno".