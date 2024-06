"Telepedaggio, servizio libero che vale nove milioni di clienti"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Siamo entrati nel mercato del telepedaggio lo scorso settembre, abbiamo dei piani di sviluppo molto ambiziosi, nei primi mesi la crescita è stata anche in tripla cifra e vogliamo raggiungere l'obiettivo di qualche centinaio di migliaia di dispositivi nei primi due anni». Alberto Gechele Gualterio, Product Design & Development Director di Mooney (fintech controllata pariteticamente da Enel e Intesa Sanpaolo), delinea i prossimi obiettivi del telepedaggio MooneyGo, il servizio concorrente dell'incumbent Telepass e di UnipolMove. Uno dei vantaggi competitivi è il prezzo, spiega. «L'abbonamento costa 1,50 euro al mese, mentre in modalità pay per use il costo è di 2,20 euro nel mese di attivazione, si tratta di una novità su cui poi la concorrenza ci ha seguito», prosegue. Guadagnare quote di mercato è possibile perché il telepedaggio in Italia «può valere 9 milioni di clienti rispetto ai 6 milioni di dispositivi del 2023». MooneyGo «consente il pagamento con carte di debito, credito, carte internazionali, mentre per il momento non prevediamo l'addebito in conto corrente e valuteremo in seguito se il nostro target di clientela manifesta questa esigenza», evidenzia Gechele Gualterio aggiungendo che «una particolarità molto apprezzata è l'addebito settimanale dei passaggi alla barriera che consente di tenere sotto controllo le spese». In questo caso, essere newcomer rappresenta un vantaggio competitivo perché l'offerta è stata modulata sulle esperienze dei competitor, cercando di migliorare la qualità del prodotto sotto tutti i punti di vista.

MooneyGo, infatti, non è solamente pedaggi autostradali (sono previsti anche sconti sulla A3 Salerno-Pompei-Napoli, sulla Pedemontana Lombarda e sul Raccordo autostradale della Val d'Aosta), ma è anche un ecosistema di mobilità integrata che offre molteplici servizi. Oltre al pagamento dei 380 parcheggi convenzionati Telepass e dell'Area C di Milano, «si possono comprare biglietti Italo e Trenitalia, biglietti del trasporto pubblico locale e prenotare taxi in collaborazione con le app WeTaxi e ItTaxi», spiega Gechele Gualterio. L'app consente anche il pagamento della sosta sulle strisce blu in 400 Comuni e «si pagano soltanto i minuti consumati e questo è un grandissimo vantaggio». I feedback della clientela sia su AppStore che su Play Store sono stati estremamente positivi, ma non manca certo la volontà di migliorare ulteriormente la qualità dell'offerta e il bouquet di servizi.

«Così come informiamo costantemente i 2 milioni di clienti dell'app MooneyGo delle novità relative al servizio mobilità, allo stesso modo intendiamo integrare sull'app, che è gratuita, la possibilità di effettuare pagamenti inclusi bollettini e bollo auto », rimarca Gechele Gualterio.

Il dispositivo MooneyGo si può acquistare online, tramite l'App o sito, ma anche fisicamente in 15mila tabaccherie, bar, edicole della rete Mooney, «un grandissimo vantaggio rispetto alla concorrenza vista la presenza su tutto il territorio e la possibilità di assistere chi non è esperto di tecnologia».