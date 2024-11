Temu nel team anti-contraffazione

Ascolta ora 00:00 00:00

La piattaforma cinese Temu, su cui Bruxelles ha aperto un'indagine formale per la possibile vendita di prodotti illegali, è «in trattative» per entrare a far parte di un gruppo di piattaforme di e-commerce e marchi che collaborano per prevenire la vendita di merci contraffatte online nell'Unione europea. «Possiamo confermare che siamo in trattative per unirci a questa iniziativa. La contraffazione è una sfida per l'intero settore e crediamo che gli sforzi di collaborazione siano essenziali per portare avanti i nostri obiettivi comuni di protezione dei consumatori e dei titolari dei diritti», ha dichiarato all'agenzia spagnola Efe un portavoce di Temu.

Il gruppo cinese, che ha 92 milioni di utenti al mese, potrebbe dunque sottoscrivere il memorandum of understanding sulla vendita di merci contraffatte su Internet che rappresenta un accordo volontario per evitare che le offerte di prodotti dichiaratamente falsi appaiano sui mercati online. Tra i 35 firmatari figurano Alibaba, Amazon, eBay, Vinted e Vestiaire Collective. Pochi giorni fa la Commissione europea ha aperto un'indagine formale sul gigante cinese per valutare se abbia violato il Digital Services Act (DSA) sulla vendita di prodotti illegali.

L'indagine riguarda anche i sistemi utilizzati da Temu per consigliare gli acquisti agli utenti, nonché l'accesso ai dati. In altre parole, verrà fatta luce sui sistemi che Temu ha messo in atto per limitare la vendita di «prodotti non conformi nell'Unione Europea». Il tutto avviene mentre prosegue la guerra dei dazi incrociati tra Vecchio Continente e Cina di Xi Jinping.

Con Pechino che ha risposto alla sovrattassa europea sulle sue auto elettriche, con azioni ritorsive verso alcuni prodotti di largo consumo quali gli alcolici e la carne di maiale. Il portavoce di Temu ha comunque dichiarato che la piattaforma, che fa parte del gigante cinese dell'e-commerce Pdd Holdings, «collaborerà pienamente» con le autorità Ue.