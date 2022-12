Terremoto a Vodafone, via l'ad Read

Nick Read lascia dopo solo quattro anni la guida di Vodafone. L'addio a fine anno mentre resterà advisor del cda fino al 31 marzo. Al suo posto ad interim l'italiana - laureata alla Bocconi e fresca Alumna dell'anno - Margherita Della Valle (nella foto) che resta anche direttore finanziario in attesa di individuare il nuovo group chief executive.

Il divorzio arriva a poco più di due settimane di distanza dal taglio dell'outlook sul 2022 con la performance debole in Germania (che vale il 30% dei ricavi). Sotto la guida di Read, che ha preso le redini di Vodafone da Vittorio Colao a ottobre 2018, il titolo ha perso in Borsa il 44% del suo valore; da gennaio la flessione è stata del 20 per cento.

«È stato un privilegio spendere oltre 20 anni della mia carriera in Vodafone e sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto per i nostri clienti e la società in Europa e in Africa. Ho convenuto con il board che questo fosse il momento giusto per passare la mano a un nuovo leader», ha detto Read. Il manager si è impegnato a tagliare i costi e il debito, anche tramite dismissioni di partecipazioni, come è avvenuto per Vantage Towers. Non è però riuscito a trovare la quadra per ridurre il numero degli operatori in mercati importanti: in Italia l'offerta di fusione di Iliad è stata declinata, in Spagna non è andata in porto quella di MasMovil mentre in Gran Bretagna sono in corso trattative con Three. Proprio il patron di Iliad, Xavier Niel, ha di recente acquisito il 2,5% in Vodafone, aumentando la pressione su Read, già esercitata da fondi attivisti come Cevian Capital.