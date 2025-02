Tesla crolla in Germania (-59%): pesa l'appoggio di Musk alla Afd

Ascolta ora 00:00 00:00

Le intromissioni nella politica Ue («Make Europe Great Again»), in particolare della Germania alla vigilia del voto, cominciano a creare seri problemi a Elon Musk. E a essere colpita è la sua Tesla, le cui vendite, proprio in Germania, sono crollate il mese scorso del 59%: solo 1.277 auto immatricolate, il dato più basso dal luglio 2021, in pieno periodo di pandemia. Una sorta di boicottaggio dopo che Musk, braccio destro del presidente americano Donald Trump, si è espresso a favore del partito di estrema destra «Alternativa per la Germania»? È molto probabile, a parere dell'agenzia Bloomberg e non solo, che si moltiplichino gli appelli a boicottare tutto ciò che fa capo all'impero dell'uomo più ricco del Pianeta, a partire dalla sua creatura più nota: Tesla. Per la società Usa che ha lanciato il modello di auto elettrica, infatti, il momento nero riguarda anche la Francia (-63% in gennaio), secondo mercato di veicoli a sola batteria piu grande dell'Ue, dopo la Germania, e anche il Regno Unito (-12%) e in questo caso a essere preso di mira dal tycoon è stato il premier Keir Starmer. Controcorrente, invece, è l'Italia, comunque fredda verso l'auto elettrica in generale: +1% in apertura di questo 2025.

Vendite negative per il marchio, però, anche negli Stati Uniti, con un calo nella green California. La domanda è la seguente: fino a quando azionisti e investitori vicini a Musk resteranno calmi? C'è infatti la consapevolezza che Tesla è diventata un colosso mondiale grazie alla visione e alla vicinanza costante di Musk. E ora che il magnate è impegnato non stop al Dipartimento dell'efficienza creato da Trump? Senza contare la crescente concorrenza cinese.

Quanto al risiko dell'auto, intanto, Nissan avrebbe

rinunciato a fondersi con Honda (operazione da 60 miliardi di dollari), creando così il terzo big mondiale. La decisione da parte di Nissan sarebbe motivata dal mancato accordo sui termini delle nozze da parte delle due società.