Tim, decisione sul canone in 7 giorni

Nessun accordo per la restituzione da parte dello Stato del canone indebitamente versato da Tim nel 1998. Come anticipato nei giorni scorsi da Il Giornale, infatti, ieri di fronte alla Corte d'Appello civile di Roma gli avvocati delle due controparti hanno annunciato di non aver trovato una soluzione negoziale circa la restituzione di circa un miliardo di euro (cifra composta da poco più di 500 milioni versati per il canone originario, aumentato di interessi e rivalutazione). Il giudice, che aveva dato tempo fino a ieri per trovare un'intesa tra le parti, ha preso atto della comunicazione e si è riservato di esprimersi sulla richiesta di sospensiva, avanzata dal governo, degli effetti della sentenza dello scorso aprile che aveva dato ragione a Tim. Ora la decisione arriverà entro 7 giorni lavorativi, quindi a cavallo tra questa e la prossima settimana.

In sostanza, se verrà concessa la sospensiva il pagamento del miliardo verrà congelato fino al verdetto in Cassazione (a cui lo Stato si è appellato in ultima istanza); se, invece, la sospensiva non dovesse arrivare, allora il governo dovrebbe pagare (e, in caso contrario, Tim dovrebbe fare un'ingiunzione di pagamento). In atteso di tutto questo, in ogni caso, un accordo potrebbe essere trovato anche in un secondo momento.

Il titolo di Tim, ieri, ha oscillato fra la perdita e i guadagni per poi chiudere in rosso a -0,38% (0,26 euro). Sul titolo potrebbe avere inciso anche il possibile slittamento per la chiusura della cessione di Sparkle al duo Mef-Asterion.