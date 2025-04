"Tim insieme a Poste primo passo del risiko"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'apertura del governo, Pietro Labriola (in foto) candida Tim a protagonista del consolidamento delle tlc auspicando un'accelerazione del processo. Con l'arrivo di Poste come primo azionista al 24,8% delle azioni ordinarie al posto della francese Vivendi, il gruppo di tlc «ha fatto un passo nel consolidamento, anche se c'è altra strada da percorrere». Questo, in sintesi, il messaggio dell'ad di Tim.

A margine dell'inaugurazione della rete 5G nella metro A di Roma, Labriola ha osservato che «in Europa tutti quanti stanno dibattendo riguardo alla possibilità del consolidamento. Soprattutto in Francia, dove si parla di passare da 4 a 3 operatori». In questo scenario un'accelerazione è in agenda e le parole del manager sembrano il preludio a un risiko che sta per partire. Da tempo, il primo indiziato è Iliad, ma riferimenti ai competitor non sono stati esplicitati. Anche nel cda riunitosi ieri non si sono affrontati temi riguardanti il consolidamento; lo stesso nuovo ruolo di Poste nel capitale è stato solo accennato. La riunione, pur essendo la prima dopo la staffetta avvenuta nell'azionariato, è servita come da programma per trattare temi più ordinari e ad approvare in particolare i premi per i top manager nel 2025. Il punto dovrà essere votato dall'assemblea fissata per il 24 giugno e che difficilmente sarà anticipata. Poste, che punta ad arrivare al closing già a maggio se non si saranno intoppi sul fronte Antitrust, chiederà almeno due posti in cda o tramite la cooptazione, oppure aumentando il numero degli amministratori. Si fanno al momento i nomi dell'ad Matteo Del Fante e del direttore generale Giuseppe Lasco.

Tra gli altri elementi che potrebbero essere oggetto della prossima assemblea di Tim c'è l'abbattimento del capitale sociale per ricostituire le

riserve e la conversione delle azioni di risparmio. Gli analisti Equita notano inoltre come potrebbero «arrivare novità sul rimborso del canone di concessione: extra risorse per finanziare l'ottimizzazione del capitale».