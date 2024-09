Tim puntella la unit Enterprise, Mazzilli prende la guida dell'IT

Ascolta ora 00:00 00:00

Tim mette in campo nuove disposizioni organizzative all'interno del gruppo. Completato il percorso di trasformazione che ha visto il perfezionamento della cessione di NetCo (la rete fissa ceduta a Kkr lo scorso primo luglio), la volontà della tlc italiana è quella di puntellare ulteriormente il ruolo di Tim Enterprise, la business unit che offre soluzioni digitali ad aziende e pubblica amministrazione, al fine di «rafforzare il governo e il coordinamento integrato a livello di gruppo dell'information technology».

Roberto Mazzilli è stato nominato alla guida del Chief IT Group Office, che riporterà direttamente all'amministratore delegato Pietro Labriola. Lo stesso Mazzilli sarà responsabile della funzione Information Technology, a riporto di Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer. In relazione al nuovo ruolo Mazzilli - che è titolare di 219.605 azioni ordinarie Tim - si qualifica come key manager' del gruppo tlc.

Le attività della funzione Chief Regulatory Affairs Office in ambito legal & tax confluiscono nella funzione Legal, Regulatory & Tax, affidata ad Agostino Nuzzolo. In ambito Chief Public Affairs & Security Office viene invece creata la nuova funzione International Affairs and Business Initiatives, affidata ad interim a Eugenio Santagata (in foto). Contestualmente Tim ha rinominato la funzione in Chief National and International Public Affairs & Security Office. Santagata vanta una lunga esperienza nel campo della difesa con ruoli apicali in Elettronica e Cy4Gate »(da lui fondata), entrambi partner strategici delle forze armate, della presidenza del consiglio e delle forze di Polizia.

In Tim Santagata è anche amministratore delegato di Telsy, centro di competenza in cybersecurity e cyber resilience del gruppo per il mercato civile e national champion per la Quantum Key Distribution.

Giovedì Tim ha illustrato i numeri del primo semestre che hanno evidenziato una perdita di perdita netta di 646 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -813 milioni nel primo

semestre 2023, e debito in calo a 8,1 miliardi grazie alla cessione della rete. Il management ha spiegato che il provento dalla cessione di NetCo sarà conteggiato fra gli utili da attività cessate nel secondo semestre.

TFer