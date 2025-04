Tim si separa da Sparkle al prezzo di 700 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiude un altro capitolo relativo allo scorporo della rete di Tim. Ieri, infatti, il gruppo guidato da Pietro Labriola (in foto) e Boost BidCo, il veicolo controllato dal ministero dell'Economia e delle Finanze (al 70%) e partecipato da Retelit (30%), hanno firmato l'accordo per l'acquisto di Sparkle. L'intesa raggiunta considera un valore d'impresa (enterprise value) di Sparkle determinato in 700 milioni di euro. Il prezzo per la cessione sarà pari all'enterprise value, rettificato sulla base del valore dell'indebitamento netto e del capitale circolante di Sparkle al closing. Il perfezionamento della vendita della società dei cavi internazionali - riferisce la nota ufficiale - è atteso entro l'ultimo trimestre del 2025, una volta completate le attività propedeutiche, tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e in materia di Golden Power. L'accordo, inoltre, prevede un'eventuale rettifica del prezzo, qualora non vengano raggiunti alcuni obiettivi relativi al margine operativo lordo (Ebitda) del 2025 di Sparkle.

Una volta completato il passaggio, tra l'ex monopolista e la società ceduta verrà sottoscritto un contratto per regolare i servizi che saranno prestati reciprocamente tra le due realtà dopo la chiusura della vendita.

Per il Mef, da una parte, si significa riportare sotto il controllo dello Stato una società strategica, anche per la delicatezza delle comunicazioni che corrono su questa infrastruttura.

Dal lato di Tim, invece, sono ulteriori risorse a disposizione del rilancio del gruppo, che ha abbattuto una parte considerevole del suo debito in seguito alla cessione di NetCo (la società della rete fissa poi confluita in Fibercop) al consorzio guidato dal fondo americano Kkr, ma partecipato in una quota considerevole anche dal Tesoro (circa il 16% delle quote) e dal fondo infrastrutturale italiano F2i (con l'11,2%).