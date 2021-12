Transpotec Logitec, in mostra l'autotrasporto del futuro

Veicoli commerciali e industriali all’avanguardia in fatto di innovazione tecnologica del trasporto su gommai che hanno a bordo le dotazioni che troveremo nelle nostre auto nel prossimo futuro: saranno loro i protagonisti di Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento di autotrasporto e logistica, che si terrà in Fiera Milano dal 27 al 30 gennaio 2022. Daf, Ford Trucks, IVECO, Scania per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per quelli commerciali, sono i grandi brand di costruttori che, a oggi, hanno ufficializzato la loro presenza in mostra.

L’INNOVAZIONE È QUI

Per le Case la manifestazione diventa un’occasione di incontro unica, che attendevano da tempo: “Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partecipazione al Transpotec, che riconosciamo essere una realtà importante e strategica nel nostro settore - dice Massimiliano Perri, nuovo Business director del mercato Italia di IVECO, che ha aggiunge: “Per l’occasione schiereremo l’intera gamma di prodotto IVECO, l’ultima generazione di leggeri e pesanti, completamente rinnovati e sempre più tecnologici per portare il business del cliente nel futuro. I nostri veicoli sono infatti concepiti per sostenere l’innovazione e la sostenibilità, come dimostrano gli investimenti continui nello sviluppo delle trazioni alternative, l’attenzione sull’efficienza dei consumi e il conseguente continuo impegno ad ottimizzare il costo totale di esercizio. Tutti fattori che abbiamo concretizzato con il nuovo IVECO S-WAY da 490 cv che sarà presente in fiera. Ci stiamo lasciando alle spalle un anno sfidante, e siamo lieti di inaugurare il nuovo anno con la nostra presenza in fiera”.

Massimiliano Calcinai, amministratore delegato di Ford Trucks Italia spiega: “Finalmente stiamo uscendo da un periodo complesso che negli ultimi due anni ha limitato il naturale processo di brand awareness. La centralità del cliente per noi è un valore che passa anche attraverso il contatto personale. Un evento come Transpotec Logitec è per noi fondamentale per mettere al centro il cliente, incontrarlo, capire le sue impressioni e le sue esigenze”.

A Transpotec Logitec ci saranno riduzione delle emissioni, risparmio di carburante e concreto contributo alla decarbonizzazione, che sono le caratteristiche principali di tutti i nuovi mezzi. Veicoli elettrici, a gas liquefatto e a idrogeno, ma anche nuove motorizzazioni diesel e proposte di trazione ibrida, una offerta accomunata da un unico obiettivo: coniugare la massima efficienza e prestazione con un minore impatto ambientale.

“Efficienza e sostenibilità per Scania non si declinano solamente in soluzioni elettrificate o ibride. Nella nuova gamma di autocarri 13 litri abbiamo riprogettato l’intera catena cinematica e l’architettura modulare del telaio per abbattere ulteriormente i consumi di carburante di almeno l’8%, migliorando uptime, produttività ed esperienza di guida”, sottolinea Enrique Enrich, presidente e amministratore delegato di Italscania.

“In fiera oltre ai veicoli New Generation DAF, Truck of the Year 2022, sarà esposto un autotelaio con terzo asse sterzante DAF FAN CF Elettrico – anticipa Paolo Starace, amministratore delegato di DAF Veicoli Industriali – che unisce efficienza ed ecosostenibilità, all’insegna della rivoluzione che gradualmente coinvolge i mezzi nuovi, con proposte sempre più orientate ai carburanti e ai motori alternativi, senza dimenticare il risparmio dei consumi, garantito sia dalle nuove versioni di propulsore, sia dalle caratteristiche aerodinamiche dei mezzi”.

Anche il mondo dei veicoli “leggeri” si muove nel segno della sostenibilità, come è nel caso di Piaggio: “La manifestazione sarà l’occasione per presentare Porter NP6, la nuova proposta di Piaggio Commercial per il City Truck: un veicolo commerciale compatto, performante, solo green. Progettato per eccellere nel trasporto merci a corto raggio garantisce la massima efficienza del lavoro soprattutto nei contesti urbani, sempre più congestionati e regolati da severe restrizioni anti-emissioni, grazie a portata ai vertici della categoria N1, ingombri ridotti, elevata maneggevolezza e motorizzazioni esclusivamente eco-friendly (Benzina+GPL o Benzina+Metano)”.

Design innovativo degli esterni - sempre più cool e attenti ai particolari - ma anche grande cura degli interni. Le proposte, costruite su misura, risponderanno “sartorialmente” alle esigenze di ogni tipologia di trasporto, con un occhio attento alla qualità di guida e di vita del trasportatore: cabine più grandi, infotainment ed entertainment a bordo, grandi varietà di allestimenti, riduzione dei rumori, guida fluida. In manifestazione sarà possibile scoprire tutte le dotazioni di bordo che uniscono cura e comfort e rappresentano l’avanguardia dello stile di guida di domani.

Ma i mezzi sono soprattutto sempre più sicuri, grazie alla tecnologia che “affianca” i guidatori. La sicurezza è infatti una variabile fondamentale garantita da proposte all’insegna della digitalizzazione e della gestione elettronica del veicolo. L’innovazione è trainata anche dai rimorchi, che, se apparentemente sembrano la parte passiva dei mezzi per l’autotrasporto, in realtà possono rivelarsi dei veri gioielli di tecnologia. In mostra ci saranno i mezzi di più recente concezione, innovativi nei materiali, nell’affidabilità e nell’aerodinamica.

PROFESSIONE E PASSIONE

Gli operatori in visita a Transpotec Logitec potranno scoprire nei padiglioni tutte le novità delle case, ma avranno anche la possibilità di salire a bordo e provare i mezzi, grazie ai grandi spazi esterni di Fiera Milano che saranno allestiti come piste per i test drive.

Grande attenzione sarà riservata alla formazione professionale e all’aggiornamento sul mercato e le sue urgenze, su cui le associazioni di settore proporranno diversi momenti di confronto anche alla presenza delle istituzioni. Non mancherà lo spazio per la passione, che anima da sempre il mondo dell’autotrasporto. Nel weekend del 29 e 30 gennaio Fiera Milano accoglierà METS – Milano European Truck Show, il raduno di decorati a cura di Truck Look. Più di 200 mezzi unici coloreranno gli spazi esterni di Largo Nazioni. Esterni aerografati, interni in pelle e materiali pregiati, cabine connesse con servizi gestibili con il comando vocale, attraverso Alexa e Google: nell’area sarà possibile scoprire il meglio della personalizzazione e della tecnologia a bordo dei veicoli di ultima generazione.

Per la prima volta, inoltre, ci sarà anche un’area demo live in cui vedere all’opera gli artigiani: dall’aerografia alla decorazione tramite adesivi, fino alla lavorazione degli interni. Un’occasione per scoprire come rendere speciale il proprio “compagno di strada”, ma anche un momento di divertimento e incontro, per condividere la propria passione.

Tutte le informazioni su https://www.transpotec.com/