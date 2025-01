Trump lancia il suo spazio cripto

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump ha infiammato Wall Street con la sua ultima trovata. La Trump Media and Technology Group (Tmtg), la società che controlla il social network Truth Social, ha annunciato il lancio di Truth.Fi, una piattaforma fintech che offrirà servizi finanziari, inclusi investimenti in criptovalute. L'annuncio ha avuto un impatto immediato sul Nasdaq, Tmtg è salita del 6% dopo aver toccato un massimo intraday del +15%. L'iniziativa è stata presentata da Devin Nunes (in foto), Ceo di Tmtg e stretto alleato di Trump, come parte di una strategia più ampia per costruire un ecosistema. «Truth.Fi è un'estensione naturale della nostra missione», ha detto aggiungendo che, dopo aver iniziato con una piattaforma per la libertà di parola, «siamo passati alla tv in streaming e ora espandiamo il nostro impegno nel settore finanziario». Previsti investimenti per 250 milioni di dollari in Bitcoin, criptovalute simili e titoli digitali, in collaborazione con la società di intermediazione Charles Schwab. Questo dettaglio ha sollevato interrogativi sui potenziali conflitti di interesse, considerando che Samantha Schwab, nipote del fondatore, è vice capo dello staff del Dipartimento del Tesoro nell'amministrazione Trump.

L'espansione di Truth.Fi avviene in un momento in cui anche altri grandi nomi della tecnologia si stanno muovendo nella stessa direzione.

Elon Musk, con la sua piattaforma X, ha recentemente annunciato iniziative nei servizi finanziari, creando un parallelo diretto tra le due figure più influenti nel panorama conservatore statunitense.

Tuttavia, le critiche non si sono fatte attendere. Trump è già stato accusato di aver sfruttato il lancio pre-insediamento di un meme coin a scopi personali, ottenendo profitti milionari. Con l'introduzione di Truth.

Fi molti analisti vedono in questa operazione un ulteriore tentativo di consolidare la sua base politica e finanziaria in vista delle prossime elezioni.

Nel suo intervento a Davos, infatti, Trump ha attaccato apertamente il Ceo di Bank of America, rafforzando la narrazione secondo cui le istituzioni finanziarie penalizzerebbero i conservatori.