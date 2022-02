La simulazione sulla bolletta: cosa accade dopo il decreto - Le cifre

Nonostante il governo Draghi abbia appena approvato una nuova misura da 6 miliardi di euro per mitigare il caro bollette, nel primo semestre di quest’anno le famiglie e le imprese dovranno comunque fare i conti con un rincaro mostruoso da 33,8 miliardi di euro.

I numeri

È questa la stima della Cgia di Mestre: in realtà, l'aumento del costo delle bollette di luce e gas è pari a 44,8 miliardi di euro a cui vanno tolti 11 miliardi che sono le misure complessive, per il 2022, di mitigazione approvate dal governo. Quindi, dei 33,8 miliardi, nel primo trimestre l'aumento per le famiglie è pari al 7,7% e al 14,7% per le imprese ma con la mitigazione si arriva ad un aumento netto, rispettivamente, del 3,9% e del 13%. Purtroppo, gli aumenti sono destinati a crescere anche nella seconda parte dell'anno: nel secondo trimestre, infatti, Cgia stima che le famiglie spenderanno il 5,1% in più e le imprese l'11,9% considerando già le misure di mitigazione. Nel terzo trimestre, infine, l'aumento per le famiglie arriverà all'8,9% mentre le imprese registreranno un +24,9%. Insomma, da una prima stima, la misura stanziata ieri sera mitiga gli aumenti ma non evita la botta sul portafoglio.

"Bisogna essere più incisivi"

" Sebbene in questo primo semestre dell’anno il Governo Draghi abbia erogato ben 11 miliardi di euro per raffreddare i rincari energetici a famiglie e imprese, gli incrementi di prezzo delle bollette sono talmente importanti che il saldo da pagare rimane comunque spaventosamente elevato ", scrivono i tecnici dell'Ufficio studi. Altri Paesi europei quali Spagna e Francia, ad esempio, hanno imposto aumenti limitati a brevi periodi mentre Polonia, Portogallo, Grecia ed Estonia hanno previsto sconti o addirittura azzeramenti totali delle tariffe ponendoli completamente a carico dello Stato.

E poi c'è sempre in piano il problema energia: l'Italia dipende troppo dall'estero, è necessario aumentare " la produzione di gas in Italia e proseguire sulla strada degli investimenti sulle fonti rinnovabili ", hanno aggiunto gli artigiani di Mestre. Le misure prese ieri e di cui ci siamo occupati sul Giornale.it, non sono sufficienti per famiglie e imprese come testimoniato dai numeri appena sviscerati.

"Aprire Nord Stream 2"