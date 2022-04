Twitter vuole bocciare Musk. Spunta Apollo

Twitter si appresta a infliggere un pesante schiaffo alle ambizioni di Elon Musk. Secondo indiscrezioni, il cda sarebbe propenso a bocciare l'offerta del patron di Tesla. Al momento non ci sono conferme e probabilmente bisognerà attendere fino al 29 aprile, quando la società che cinguetta renderà nota la propria trimestrale, per conoscere l'esito dell'esame in corso. Segue da vicino gli sviluppi Apollo Global Management. Il colosso del private equity sarebbe infatti interessato a finanziare un'eventuale acquisizione di Twitter da parte di Musk o di chiunque altro.

L'interesse per la società che cinguetta è aumentato dopo l'offerta di Musk. In corsa per rilevare la piattaforma social potrebbe scendere anche Thoma Bravo, che ha già manifestato il suo interesse a Twitter pur senza sbilanciarsi ufficialmente con un'offerta. Attende alla finestra un decisione di Twitter il patron di Tesla, tornato nelle ultime ore a criticare il social. «Se le mia offerta avrà successo il compenso del consiglio di amministrazione sarà zero, così risparmiamo subito tre milioni», ha twittato. Poi non contento si è scagliato direttamente contro il consiglio di amministrazione di Twitter. Con l'uscita del fondatore Jack Dorsey «il board di Twitter non avrà praticamente alcuna azione della società. Il suo interesse economico è semplicemente non allineato con quello degli azionisti», ha detto dopo aver cinguettato 'Love me Tender', la canzone di Elvis Presley. Un tweet criptico nel quale molti hanno però letto la possibilità che Musk possa corteggiare direttamente gli azionisti, aprendo loro la possibilità di vendergli le azioni al prezzo dell'offerta. Una strada che gli investitori vedono con scetticismo ma che non escludono possa essere intrapresa dal 'provocatorè Musk, da anni impegnato a sfidare le regole e le cassandre che lo hanno dato per spacciato in varie occasioni.