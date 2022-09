Ue: "Modifica Pnrr per inflazione? Valutare caso per caso"

Nel corso di un'audizione alla commissione economica del Parlamento europeo il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto in questo a una domanda in merito all'impatto della guerra in Ucraina e, in particolare, all'impatto dell'inflazione sull'attuazione dei Pnrr da parte dei governi nazionali: "L'inflazione è un fattore oggettivo per modificare i Piani di ripresa e di resilienza, ma deve essere discusso caso per caso, con attenzione" . In pratica non è una chiusura totale alle modifiche, ma la constatazione che, a seconda dei casi, possono esservi gli estremi per rivedere i piani.

"Siamo ancora in una fase caratterizzata da una forte incertezza, in cui le nostre economie mostrano di essere ancora in crescita - ha sottolineato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni - ma devono anche affrontare acque agitate, con un'inflazione elevata, prezzi dell'energia alle stelle, la guerra e le difficoltà legate ad essa. In questa situazione di emergenza - ha aggiunto - non possiamo reagire con politiche fiscali di supporto universali e generiche, ma con politiche fiscali mirate. La reazione non può essere la stessa avuta per la crisi Covid, ma temporanea e mirata. In questo quadro, il dispositivo di ripresa e resilienza (Rrf) è cruciale per rafforzare la nostra resilienza ed evitare divergenze e diseguaglianze all'interno dell'Ue. Nella mia opinione - ha concluso Gentiloni - questo strumento, che è senza precedenti, sta funzionando".