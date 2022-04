A Venezia il laboratorio per il futuro di città e lavoro

La pandemia ha cambiato il nostro modo di lavorare e di pensare il lavoro. Ma lo smart working oltre ad essere, per nove aziende su dieci il futuro del lavoro, può rappresentare un'opportunità di futuro per l'economia delle città. Venywhere, il nuovo progetto di Fondazione di Venezia e Università Ca' Foscari, supportato dal leader mondiale nelle tecnologie di networking Cisco, nasce per offrire soluzioni conformi alle nuove esigenze lavorative in chiave ibrida, digitale, ma anche di valorizzazione urbana. Lo scopo è attrarre una nuova comunità di persone, attivando un'offerta di servizi traducibile in indotto economico per la città lagunare. La fase pilota di Venywhere, presentata ieri nelle sale delle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, è partita nei primi giorni di marzo con 16 dipendenti Cisco, provenienti da vari Paesi del Sud Europa, che stanno testando in anteprima il futuro del lavoro. Parte da Venezia il laboratorio per progettare un modello di business che - dice Chuck Robbins, ceo di Cisco (foto) - metta il desiderio di flessibilità dei dipendenti al centro, coniugando produttività, benessere e rigenerazione economica della città. Online in versione sperimentale, la piattaforma, operativa da settembre 2022, è un portale per individuare spazi residenziali e lavorativi, sperimentare modalità di lavoro innovative, ma anche per integrarsi e vivere la città attraverso una vasta gamma di attività, tra sport, arte, enogastronomia. Il target a cui si rivolge è variegato. Dai freelance ai nomadi digitali' giovani e cosmopoliti, ai lavoratori dipendenti in smart working, ai residenti veneziani, fino ai veneziani di ritorno che possono usufruire delle tecnologie per il lavoro da remoto, ripopolando la città. Incubatore di talenti, collante tra i lavoratori e la comunità in cui vivono, Venywhere vuole tracciare ora il domani del lavoro nel rispetto dell'ecosistema veneziano, facendo di un'offerta alternativa al turismo mordi e fuggi il motore di una crescita economica solida. L'aspirazione è che i cittadini temporanei diventino i nuovi residenti, inaugurando un format di sviluppo integrato ed esportabile: progettare il lavoro del futuro per rilanciare il futuro delle città.