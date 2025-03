Webuild corre in Borsa dopo conti da record

Ascolta ora 00:00 00:00

Procede bene l'attività di Webuild, che grazie al rialzo delle aspettative per il 2025 ieri è volata in Borsa e a fine contrattazioni ha registrato un balzo del 4,3% a 3,4 euro. Il gruppo guidato dal ceo Pietro Salini (in foto) per l'anno in corso prevede ricavi superiori a 12,5 miliardi (rispetto ai 10,5-11 dell'esercizio precedente) e un margine operativo lordo (Ebitda) di oltre 1,1 miliardi. Il gruppo delle costruzioni, coinvolto in grandi opere come la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, ha sollevato il velo sui dati relativi al 2024 che ha visto 13mila nuove assunzioni, di cui circa la metà ha riguardato operatori con meno di 35 anni. Webuild, in particolare, ha visto ricavi in salita del 20% a 12 miliardi rispetto all'anno prima a fronte di un utile di 247 milioni (+4,6%). «Il gruppo Webuild - informa la società in una nota - chiude il 2024 con risultati record, superando i target sfidanti previsti per l'anno». Il margine operativo lordo ammonta a 967 milioni (+18%), corrispondente a un margine dell'8,1 per cento. La struttura finanziaria si è rafforzata ulteriormente, mantenendo per il quarto anno consecutivo una posizione di cassa netta, che si attesta a 1,4 miliardi nel 2024 (rispetto ad una guidance superiore ai 400 milioni). Il trend positivo si coglie anche dall'andamento del portafoglio ordini, che a fine 2024 ha raggiunto quota 63,2 miliardi, di cui 54,3 riguardano le commesse del comparto costruzioni e 8,9 sono riferiti al reparto concessioni e manutenzione. Il totale dei nuovi ordini acquisiti nel 2024 ammonta a circa 13 miliardi, di cui oltre il 95% è stato acquisito in geografie chiave con basso profilo di rischio.

E a proposito di nuove commesse, è notizia di ieri che Webuild parteciperà alla gara per costruire e gestire il primo tratto di 26 chilometri della Northland Expressway, uno dei progetti stradali tra quelli varati dalla Nuova Zelanda. Lo scrive il New Zeal and Herald citando un dirigente di Webuild, Guido Cacciaguerra, che ha confermato l'offerta durante il summit sugli investimenti in infrastrutture del governo.