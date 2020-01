Wellness ed estetica: Saltamartini incontra i vertici Confesercenti

In vista della proposta di legge per il riordino del settore estetica e wellness, Barbara Saltamartini – onorevole della Lega e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati – si è incontrata con i rappresentanti Confesercenti "Immagine e Benessere" per discutere assieme il da farsi, così da sfornare un provvedimento efficace per il ramo commerciale. L'esponente del Carroccio ha così rcevuto i vertici di Confesercenti Immagine e Benessere, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore dello stile e del wellness, dagli acconciatori ai make-up artist, passando per gli specialisti dell'estetica, dell'onicotecnologia e dei servizi per il benessere della persona.

Nella delegazione di "Immagine e Benessere" che si è seduta al tavolo ed è stata incaricata dal settore di trattare sulla legge destinata a riorganizzare lìintero comparto, il presidente dell’associazione Sebastiano Liso, il responsabile dell'area acconciatori Filiberto Figliolini e il responsabile make-up artist Roberto Ciasca, insieme alla coordinatrice nazionale Pina Parnofiello.

Il numero uno Liso ha così parlato: "Si tratta di una proposta che accogliamo positivamente, perché riteniamo sia un passo avanti concreto nel necessario contrasto all'abusivismo, ormai una piaga dilagante nel settore". Tra le aree di possibile miglioramento dell'intervento normativo suggerite dagli imprenditori, la necessità di una formazione omogenea sul territorio nazionale, così come una migliore definizione delle figure professionali, a partire da quella del make-up artist, attualmente non prevista dall'ordinamento italiano

La Presidente della Commissione Attività Produttive a Montecitorio ha ascoltato con interesse ed apertura le istanze presentate dagli imprenditori Confesercenti; la Saltamartini ha preso l'impegno di approfondire i temi sollevati nel corso dell’incontro e di valutare le proposte emendative che verranno messe a punto dall'associazione.