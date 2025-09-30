AI, Usa e Cina i pilastri mondiali: Europa arbitro o spettatore? | Segui la diretta

Il campo di battaglia del futuro si chiama Intelligenza Artificiale, e sta ridefinendo gli equilibri di potere con un nuovo, cruciale duello tra i titani USA e Cina. Da un lato, il modello americano punta tutto sull'innovazione privata e la libertà creativa, guidato dai colossi della Silicon Valley; dall'altro, la Cina risponde con una strategia centralizzata, che fonde dati, Stato e controllo in un unico, imponente blocco.

Non si tratta di una semplice gara tecnologica, ma di una vera e propria guerra di visioni che ridefinirà il potere globale e il futuro dell'umanità. In questo scenario, che ruolo spetta all'Europa: quello di spettatore silente o di arbitro influente? A confrontarsi su queste dinamiche durante l'evento "La nuova rivoluzione industriale", moderati da Stefano Zurlo, sono state figure di primo piano del panorama strategico e digitale italiano, tra cui: Danilo Gismondi, Direttore IT e Digital Transformation Officer di Autostrade per l’Italia; Luca Luciani, AD e Direttore Generale del Gruppo Telepass; Nicola Rossi, Head of Innovation di Enel; e Francesco Salerni, Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna S.p.A.

" Dobbiamo mettere delle briglie creando delle governance per analizzare linee strategiche, per identificare i rischi e strutturare l’azienda con delle policy e monitorare il modo inc un usiamo lo strumento. Creare gli argini dove serve, investire dove ci sono le opportunità ", ha dichiarato Rossi. " Inquadrare il tema a due livelli. L’Ai Act è risk based ed è la differenza con gli USA e Cina e ci permette di inquadrare il tema con un approccio trasparente.Alsdecondolivellodobbiamoi recepire direttive e regolamenti cercando di usare i guardrail e andare a inquadrare tutti gli sviluppi all’interno di questi per non sconfinare nei rischi. Non bisogna trascurare la potenza al servizio di quello che ci offre: l’azienda sana è quella che sa porre i guardrail in modo etico e utile, andare a implementare un algoritmo di ai che fa porre in essere decisioni automatizzate ", è l'analisi di Gismondi. " Non credo che l’AI vada vista come una tecnologia che sostituisca l’uomo ma lo supporta nello svolgere alcune attività e cose complesse. Formare una classe di lavori in grado di usare gli strumenti e valutare con la sua intelligenza quegli output, di conoscere ed effettuare quel livello di verifica e controllo. La complessità deriva da alcune trasformazioni che lo stanno interessando: transizione energetica, cambiamento climatico e transizione tecnologica ", ha aggiunto Rossi.