Cusano Media Group rinnova identità e piattaforme: nuovo logo e sito per una crescita continua

Il Cusano Media Group, polo editoriale nato dall’esperienza dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, presenta il suo nuovo logo e lancia un sito completamente rinnovato. In un contesto in cui il settore editoriale è attraversato da trasformazioni profonde e dalla crisi dei modelli tradizionali, il Gruppo non solo conferma la propria solidità, ma continua a crescere e a rafforzare la propria presenza.

Il restyling dell’identità visiva richiama il sole, simbolo storico dell’Ateneo, reinterpretato in chiave grafica contemporanea. Una scelta che rappresenta l’evoluzione di una realtà sempre più orientata all’innovazione digitale e alla valorizzazione dei talenti, con una struttura interna giovane: l’età media dei dipendenti è di 36 anni.

Il Gruppo si distingue per un articolato sistema di emittenti locali e nazionali. Radio Cusano trasmette su 24 frequenze FM raggiungendo un pubblico nazionale con notizie e approfondimenti su politica, cronaca, economia, lavoro e innovazione. Completano l’offerta radiofonica le emittenti sportive dedicate alle squadre calcistiche della Capitale, Radio Manà Manà Sport Roma e Radio Laziale.

Sul digitale terrestre, il canale 122 – Fatti di Nera – è interamente dedicato al genere crime, con approfondimenti sui principali casi di cronaca, arricchiti da testimonianze esclusive e contributi di esperti, configurandosi come una proposta unica nel panorama nazionale. Il canale 234 trasmette in diretta video i contenuti di Radio Cusano e si prepara ad ampliare il palinsesto con nuovi format originali sviluppati in ottica digital first. Il canale 82 propone invece, su base regionale nel Lazio, la radiovisione di Radio Manà Manà Sport Roma. È inoltre in fase di avvio un nuovo canale dedicato all’attualità e alla cronaca dell’Umbria, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il radicamento territoriale.

L’offerta digitale comprende la testata giornalistica online Tag24.it, le piattaforme web dei singoli canali e il servizio di streaming Cusano Media Play, che consente di seguire i contenuti sia in diretta sia on demand.

Nel complesso, le produzioni del Gruppo generano circa 10 milioni di contatti al mese. I dati dell’audience aggregata sono consultabili nei report trimestrali pubblicati sul nuovo sito ufficiale.

La solidità della struttura editoriale emerge anche dai volumi produttivi: ogni mese vengono realizzati oltre 4.500 contenuti web, più di 400 video per YouTube, circa 1.500 contenuti social tra Instagram, Facebook e TikTok, 1.800 articoli giornalistici e quasi 800 podcast originali. Numeri che testimoniano una redazione capace di utilizzare linguaggi differenti e di intercettare pubblici diversi.

La piattaforma Cusano Media Play registra oltre 1,4 milioni di sessioni mensili di visione connessa; i podcast superano i 360 mila ascolti al mese; i siti web totalizzano circa un milione di utenti unici ogni 30 giorni. Tra radio e televisione, il Gruppo trasmette 76 ore di diretta quotidiana, con una permanenza media in live streaming di 29 minuti, segno di un elevato livello di coinvolgimento e fidelizzazione.

Anche la composizione del team conferma il profilo dinamico del polo editoriale: il 44,5% dei dipendenti ha 30 anni o meno, mentre il 70% non supera i 40 anni.

«La nuova identità del Cusano Media Group rappresenta il percorso di crescita intrapreso e il nostro impegno nel coinvolgere il pubblico con strumenti e linguaggi contemporanei», ha dichiarato Valentina Lamonaca, Direttore Generale Media e Social. «Siamo orgogliosi di un’offerta così strutturata, che sarà presto ampliata con un nuovo canale televisivo in Umbria, pensato per valorizzare il territorio attraverso un’informazione rigorosa, tempestiva e riconoscibile».

«La nostra missione è dare voce a tutti e analizzare i fatti da ogni prospettiva, consentendo agli ascoltatori di formarsi un’opinione libera da condizionamenti ideologici», ha spiegato Giuseppe Lomonaco, direttore artistico delle emittenti radiofoniche del Gruppo. «In un’epoca in cui il dibattito è sempre più polarizzato e gli algoritmi dei social tendono a rafforzare convinzioni preesistenti, il nostro obiettivo è mettere a confronto idee e posizioni diverse, anche opposte, favorendo un dialogo aperto e costruttivo».

Ogni giorno Radio Cusano ospita firme e opinionisti come Francesco Borgonovo, Lorenzo Tosa, Giulio Cavalli, Savino Balzano e Fabio Dragoni, protagonisti di confronti quotidiani tra punti di vista differenti.

«Radio Manà Manà Sport Roma e Radio Laziale –

conclude Lomonaco – si sono affermate in tempi rapidissimi come punto di riferimento per le rispettive tifoserie. Un risultato che ci rende orgogliosi e che rappresenta solo l’inizio di un percorso di ulteriore crescita».