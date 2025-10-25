Morto Marco Ghigliani, dal 2012 guidava La7

Marco Ghigliani, amministratore delegato de La7, è morto stamattina a Roma all'età di 60 anni. Dai vertici dell'emittente arriva la nota in ricordo del numero uno: "Anni nei quali ha sempre messo a disposizione dell'azienda la sua professionalità con straordinaria dedizione, passione e amore per il proprio lavoro, contribuendo in modo significativo al buon funzionamento di tutte le strutture, alla crescita e al successo della rete". Tutti, l'editore Urbano Cairo, il direttore di rete Andrea Salerno, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, conduttori, giornalisti e dipendenti hanno espresso "le più sentite condoglianze e si stringono con affetto intorno alla moglie Simona, ai figli Bruno e Giorgio e a tutta la famiglia".

I funerali saranno celebrati lunedì 27 ottobre alle 11 dal vescovo monsignor Antonio Staglianò nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) in Piazza del Popolo a Roma.

La carriera

Nato ad Asti nel 1965, laureato in Sociologia, Marco Ghigliani ha guidato La7 dal dicembre 2012. Confermato - insieme alla delega di direttore generale - nel 2013 dopo l'arrivo del Gruppo Cairo Communication. Tra gli altri incarichi è stato Ceo di Cairo Network s.r.l., consigliere di Cairo Rcs Media e vicepresidente di Confindustria Radio Televisioni. In precedenza è stato anche presidente di Mtv Italia e consigliere per le Società Telecom Italia Media Broadcasting, TM News e Effe TV.

La sua carriera inizia nel 1988, entrato nella direzione del personale di Fiat Auto dove rimarrà fino al 2000. Poi il passaggio a Telecom Italia nel 2001 in qualità di responsabile HR di Milano. Dal 2002 al 2003 diventa direttore delle risorse umane del gruppo Seat Pagine Gialle. Poi il ritorno in Telecom fino al 2007 come responsabile HR di Telecom Italia Media. A febbraio 2007 viene nominato direttore generale di Telecom Italia Media.

Il cordoglio del mondo televisivo

Dalla Rai arriva la nota del numero uno Giampaolo Rossi: "Con grande dolore apprendo la notizia della scomparsa di Marco Ghigliani, un amico e un grande professionista. Con equilibrio e visione strategica, Marco ci ha aiutato a leggere la fase di trasformazione della televisione italiana. Con lui ho condiviso rispetto sincero e stimolante confronto. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi de La7 va il mio pensiero più affettuoso e la vicinanza di tutta la Rai".

"Marco Ghigliani se n'è andato. Nove anni di lavoro assieme, passando attraverso tutto e lavorando con passione. Non sarai dimenticato. Tutta @La7tv si stringe attorno alla sua famiglia, alla moglie Simona e ai suoi adorati figli. Ciao". Così Andrea Salerno, direttore di La7, su X, rende omaggio all'amministratore delegato.

"Non lo conoscevate, forse, ma questo signore ha guidato La7 come amministratore delegato per tanti anni, fino a ieri, fino al suo ultimo giorno di vita. Di tutti quelli che se ne vanno si dice che lasciano un grande vuoto. Per Marco Ghigliani è solo la pura verità.