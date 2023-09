"Gli elettrodomestici che renderanno smart anche i consumatori"

Connettività e consapevolezza, sono le due parole che guardano al futuro di un settore, quello del Bianco, im piena innovazione. A Berlino, per IFA, se n'è avuta una dimostrazionenei padiglioni dove i maggiori brand hanno mostrato le ulrime novità. E in questo campo Haier Europe ha messo in mostra una casta gamma di prodotti che Gianpiero Morbello, il manager italiano che guida il settore brand e IoT, giustifica con i 300 milioni di euro investiti nel continente per aprire più di 60 fabbriche dove produrre i prodotti dei tre marchi del Gruppo numero 1 al mondo. Infatti Haier vuol dire anche Hoover e Candy, e quest'ultima fa parte dell'italianità a cui l'azienda cinese tiene moltissimo: «È chiaro che noi siamo la patria del design e avere questo Dna significa dare qualcosa in più ai consumatori». non a caso proprio Candy è oggetto di una ristrutturazione di immagine che porterà ad inizio 2024 ad avere un nuovo look e maggiore innovazione, sempre con l'obbiettivo di essere accessibile. Ed è qui il punto, ovvero se il consumatore sappia distinguere tra le varie facce di un'azienda che punta sempre al next level: «In realtà noi in Europa abbiamo voluto consolidare la leadership del Gruppo nel suo insieme, rendendoci visibili in ogni aspetto dei nostri dispositivi. Che poi fin qui il consumatore non collegasse subito il nome Candy ad Haier, non rappresentava un problema. Adesso ovviamente vogliamo che le nostre aziende vengano valorizzate».

Il come è nei nuovi prodotti visti a IFA, per esempio l'aspirapolvere Hoover con l'accessorio per gli angoli incorporato, piuttosto che le lavatrici Candy e Hoover sempre più connesse all'app hOn, i forni Haier con il bionic visual che studia quello che c'è dentro per massimizzare la cottura. Naturalmente in tutto questo l'intelligenza artificiale la fa da padrone, e Morbello spiega che questa è la chiave per far comprendere all'utente il perché entrare nel mondo degli elettrodomestici smart voglia dire qualità e convenienza: «In tempi di consapevolezza energetica, avere un'app come la nostra che mostra tutti i dati in tempo reale, aiuta a vivere la tecnologia della smart home come un'opportunità. Investire in un elettrodomestico intelligente, significa anche saperlo usare correttamente. Se compri una camicia da 300 euro e poi la lavi con una macchina da 200, e come avere una Ferrari e guidarla come un'utilitaria. La tecnologia oggi permette di avere il meglio a un prezzo che un utente può scegliere secondo esigenza, e in tutti casi porta un vantaggio notevole nella vita quotidiana e nel risparmio». Un esempio, per dire, è Washpass, la lavatrice che Haier propone in abbinamento, detersivi compresi, e che è capace di mescolare gli enzimi in modo da avere sempre il bucato migliore possibile: «Ci sono stati studi e investimenti incredibili per arrivare a questo risultato: quando il consumatore si rende conto del risparmio energetico e di tempo, la barriera al cambiamento di abitudini cade. E questo è un esempio di come i nostri prodotti possono cambiare la vita in meglio».