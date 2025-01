Emis Killa sotto accusa rinuncia a Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Contrariamente alle attese, il Festival di Carlo Conti inanella una polemica dietro l'altra. Prima quella intorno a Tony Effe. Poi ieri la rinuncia di Emis Killa, uno dei concorrenti più attesi in gara se non altro perché assoluto debuttante all'Ariston: EmisKilla non ci sarà. «Dopo 15 anni di carriera ero pronto ad affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare», ha annunciato ieri sui social dopo che gli è stato notificato il daspo, ossia il divieto di entrare negli stadi. Al momento non è indagato, anche se ovviamente non è escluso che arrivi anche la notifica di un avviso di garanzia. Il caso è quello ben noto appreso di essere indagato per associazione per delinquere nell'ambito dell'inchiesta «Doppia Curva» della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultras interista e milanista. L'artista non sarà sostituito, ha fatto sapere la Rai: i Big in gara diventano quindi 29. «Prendo atto con rammarico della decisione», il commento di Conti. «Comprendo il suo stato d'animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al festival». A Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, ha ricevuto il «daspo» perché gli è stato contestato in particolare l'episodio dell'arsenale, con coltelli e tirapugni, che gli è stato trovato durante le perquisizioni dello scorso settembre, oltre alla vicenda dell'aggressione ad uno steward e ai rapporti e agli incontri con il capo della Curva del Milan,Luca Lucci. Una tranche dell'inchiesta che si avvia verso la chiusura delle indagini, in vista di una richiesta di processo.

Non è invece indagato in questo filone Fedez , altro Big del festival, iscritto per la rissa in discoteca dell'aprile 2024 e per il successivo pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

«Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica», ha scritto Emis Killa nel messaggio in cui annunciava il ritiro.