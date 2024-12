Enrico Ruggeri entra nella “Caverna di Platone”

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 17 gennaio 2025 uscirà La caverna di Platone (Sony Music) il nuovo album di inediti di Enrico Ruggeri. Questo nuovo progetto rappresenta un altro capitolo significativo nella straordinaria carriera del cantautore, noto per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità ricercate. La caverna di Platone, il cui titolo è ispirato al celebre mito filosofico, è un'opera densa di riflessioni culturali e sociali, che affronta temi attuali con la consueta intensità poetica e uno stile che continua a mutare, pur rimanendo fedele alla sua identità artistica.

Un nuovo album, a distanza di tre anni dal precedente La rivoluzione, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di una delle voci più autorevoli del panorama musicale italiano con una visione musicale in costante evoluzione. La particolare copertina è dell'artista Mauro Balletti con Giuseppe Spada.

Il disco sarà disponibile in digitale, Cd e doppio vinile 180 gr. la quale versione autografata sarà disponibile in esclusiva sul Sony Music Store. Il pre-order è disponibile da oggi.

In oltre 50 anni di carriera Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Al cantautorato affianca l'attività di scrittore (il suo ultimo libro è l'autobiografia 40 vite, senza fermarmi mai per La Nave di Teseo) ed è anche conduttore televisivo e radiofonico.

A proposito, dopo il successo della prima edizione, dal 17 dicembre torna su Raidue, in seconda serata, Gli Occhi del Musicista, il programma scritto e presentato proprio da Enrico Ruggeri con una vera e propria band in studio composta da Francesco Luppi (tastiere e pianoforte), Davide Brambilla

(tromba, flicorno, fisarmonica, tastiere), Sergio Aschieris (chitarre), Johnny Gimpel (chitarre), Phil Mer (batteria) e Lorenzo Poli (basso).

La prima puntata sarà dedicata al Natale con ospiti Red Canzian e Davide Van De Sfroos.