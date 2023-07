"800 tweet per chi non ha la spunta blu". Musk fissa nuovi limiti per Twitter

Ascolta ora: ""800 tweet per chi non ha la spunta blu". Musk fissa nuovi limiti per Twitter"

Twitter continua a cambiare. Da quando il timone del social è passato nella mani di Elon Musk non sono mancate modifiche, più o meno accettate. Adesso la piattaforma di notizie e microblogging limiterà il numero di tweet che gli utenti possono visualizzare ogni giorno, cosa che non mancherà di sollevare ulteriori polemiche.

Sempre nella giornata di oggi, oltre ai cambiamenti in arrivo, il social con l'uccellino blu ha registrato dei problemi negli Stati Uniti, tanto che il down è stato ampliamente segnalato sul portale online Down Detector.

Limitazioni in arrivo

Elon Musk ha comunicato la novità agli utenti pubblicando la notizia direttamente sul suo social network. A breve i possessori di account verificati potranno leggere un massimo di 8.000 post al giorno, ma lo stesso non sarà per chi non possiede la spunta blu. Questa categoria di utenti, infatti, potrà leggerne solo 800 al giorno. Limiti più stringenti per i nuovi account non verificati: per questi, infatti, si parla di 300 messaggi al giorno.

Per il momento è tutto ciò che sappiamo. Non è stato specificato, ad esempio, se il conteggio giornaliero dei tweet verrà applicato alla selezione di post specifici o se includerà tutti i post che compaiono scorrendo verso il basso la sequenza temporale della schermata. Sono dettagli che, si spera, saranno spiegati in seguito.

Ma perché questa scelta? Il patron di Tesla ha dichiarato che i limiti temporanei sono stati applicari per contrastare livelli estremi di sottrazione dati e manipolazioni del sistema. Insomma, questioni di sicurezza. " Per affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema, abbiamo applicato i seguenti limiti temporanei: gli account verificati sono limitati alla lettura di 8.000 post/giorno; gli account non verificati fino a 800 post/giorno: i nuovi account non verificati a 300 al giorno ", ha scritto su Twitter.

Twitter down

Intanto, nel corso della giornata di oggi, gli utenti degli Stati Uniti hanno registrato diversi problemi col social network. Pare siano stati milioni gli internauti a segnalare su altre piattaforme di non riuscure a scaricare messaggi su Twitter. Secondo alcuni, ci sarebbero dei problemi a partire da ieri sera.

A confermare il blocco della piattaforma è stato lo stesso portare Down Detector, sul quale vengono sempre segnalati cali e problematiche riscontrati nei principali social. A quanto pare il black out di Twitter è cominciato da questa mattina: le prime segnalazioni arrivano dalle 8. Per adesso non si sa nulla sulle cause: malgrado le richieste di spiegazioni, gli amministratori non hanno rilasciato dichiarazioni.