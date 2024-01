Amazon Prime Video introduce la pubblicità: cosa cambia da gennaio 2024

Amazon Prime Video introdurrà gli spot pubblicitari a partire da gennaio 2024. Il primo Paese in cui verrà attuata questa novità saranno gli Stati Uniti, dove arriverà il 29 gennaio. Questa notizia era attesa già da un po': le altre principali piattaforme di streaming, da Disney+ a Netflix, l'avevano già introdotta da tempo; adesso è arrivato anche il turno Prime Video.

Attraverso una e-mail inviata ai clienti statunitensi, secondo quanto si legge sulla testata americana The Verge, questa novità permetterà alla piattaforma di "continuare a investire in contenuti interessanti e di incrementare l'investimento per un lungo periodo di tempo".

Amazon Prime Video: come fare per non vedere la pubblicità

Non è ancora tutto perduto. Per coloro che non sopportano la pubblicità c'è ancora una via di scampo. Quale? Semplicemente pagare. Negli USA, infatti, Amazon Prime Video - che ha un costo che va 8,99 dollari a 14,99 dollari al mese - prevede la possibilità di versare una somma aggiuntiva all'abbonamento per evitare la visione della pubblicità. La cifra - 2,99 dollari - andrà così ad aggiungersi a quelle già menzionate, portando il costo totale dell'abbonamento per il servizio a 11,98 dollari o 17,98 dollari al mese.

Pubblicità su Amazon Prime Video: quando arriva in Italia e negli altri Paesi

Amazon Prime Video ha affermato che la pubblicità sulla piattaforma arriverà gradualmente in molti Paesi, non soltanto negli USA. In seguito, ossia nel corso del 2024, si aggiungeranno Regno Unito, Germania dal 5 febbraio e successivamente anche Canada, Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia.

Secondo quanto riportato dalla BBC, nel Regno Unito gli utenti desiderosi di non vedere la pubblicità dovranno pagare un sovrapprezzo di 2,99 sterline al mese sul loro abbonamento, mentre in Germania di 2,99 euro. Per quanto riguarda il nostro Paese, ancora non sono molte le informazioni disponibili: è noto il costo attuale dell'abbonamento ad Amazon Prime, 4,99 euro al mese e 49,99 euro all'anno, tuttavia non si sa quanto costerà evitare la pubblicità e se questa possibilità ci sarà effettivamente. Il prezzo complessivo del servizio, comunque, non dovrebbe aumentare.