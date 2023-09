Apple Watch 9 vs 8 e serie precedenti: tutte le differenze e novità

È il grande giorno della presentazione al pubblico dei nuovi nati in casa Apple: non ci sono soltanto gli iPhone 15 ma, anche e soprattutto, il nuovo Apple Watch Series 9. Diciamo subito che gli utenti non devono aspettarsi grandi novità, qualcosa di diverso pero c'è e si tratta di un'ulteriore evoluzione della tecnologia e del comfort.

Com'è l'Apple Watch 9

Il nuovo smartwatch Series 9, come fa sapere la Apple, presenta una cassa da 41 mm o 45 mm, ha un display in retina Oled Ltpo. La luminosità, rispetto al modello precedente, passa da 1000 a 2000 nit con una risoluzione da 352 x 430 pixel in quello da 41 mm e 396 x 484 pixel per il 45 mm. L'orologio monta il nuovo SiP S9 che comprende una Cpu (Cuore operativo) dual core a 64 bit con prestazioni migliori e consumi ridotti rispetto a tutti i precedenti modelli.

La memoria interna è un altro punto forte e una novità: si passa dai 32 gb del Serie 8 ai 64 gb attuali, il doppio rispetto al precedessore. Oltre a una Neural Engine 4 core, c'è la possibilità di fare doppio tap con due dita se si hanno le mani occupate così da poter rispondere a una telefonata. I cinturini sono totalmente nuovi ed eco-sostenibili con l'addio al cuoio. Per collegarsi a Internet ecco le modalità Lte e Umts, sono numerosi sensori e localizzatori satellitari e un altro punto forte è rappresentato dalla batteria che può durare anche 36 ore (su tutti i modelli) se in risparmio energetico con un minimo garantito di 18 ore se viene utilizzato normalmente. Inoltre, ecco le " notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa o di ritmo irregolare " oltre alla possibilità di " chiamate d’emergenza internazionali, SOS emergenze, Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute ", come fa sapere la Apple.

Com'è l'Apple Watch 8

Il precedente Apple Watch Series 8 presenta le stesse dimensioni del suo successore (41 o 45 mm), il display in retina Oled Ltpo always-on, ma con massimo 1000 nit. Il display è in vetro Ion-X per le casse in alluminio e in cristallo di zaffiro per le casse in acciaio inossidabile. Il Sip è un S8 con processore dual‑core a 64 bit. Anche in questo orologio sono presenti vari sensori tra cui quelli di temperatura, il cardiofrequenzimetro elettrico e quello ottico di terza generazione e le notifiche se la frequenza cardiaca è troppo alta, troppo bassa o irregolare. Come vale per l'ultimo modello, si possono effettuare chiamate d’emergenza internazionali, c'è l'Sos emergenze oltre al rilevamento incidenti e cadute. Per quanto riguarda Internet, ecco Lte e Umts mentre la capacità della memoria interna è di 32 gb.

Cosa ha in più il Series 9

" Le basi dell'Apple Watch 8 e 9 sono le stesse. Questi smartwatch supportano watchOS 10 condividono molte delle stesse funzioni principali ", spiegano gli esperti di Tuttotech. Dal Gps alle Ecg per il cuore, è tutto uguale anche se il Watch ha una memoria più ampia come già descritto prima che si traduce in una possibilità di avere playlist più ampie così come più app. Nel Watch 9 si può anche interatire con Siri anche in mancanza di rete Internet (o telefonica) grazie all'apprendimento automatico in grado di riconoscere la voce. Come detto, poi, il Series 9 possiede un nuovo gesto per toccare lo schermo, il "tap" tramite pollice e indice. " Questa funzione utilizza una combinazione di segnali provenienti dai sensori di movimento, accelerometro e giroscopio e anche dal lettore ottico della frequenza cardiaca, dato che il gesto influisce sul flusso sanguigno", hanno spiegato gli esperti. Infine, il 9 possiede un chip a banda ultralarga di " seconda generazione ", rispetto al Watch Series 8. In questo modo è possibile effettuare ricerche di precisione così da ritrovare l'iPhone in caso di smarrimento.

Le differenze con le serie precedenti