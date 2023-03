Aspirapolvere a cilindro senza sacco, l'abbiamo provato per voi

Gli amanti delle pulizie e della casa in ordine non possono di certo privarsi della presenza di un aspirapolvere funzionale, che sia facile da montare e utilizzare, e che offra una risposta efficace contro lo sporco e la polvere più ostinata. La tendenza attuale spinge verso articoli senza sacco e senza filo ma abbiamo voluto testare per voi un quasi classico nel suo genere: l'aspirapolvere ciclonico a cilindro senza sacco da 700 W.

Leggero e facile da maneggiare e trasportare, è un prodotto di Amazon Basics dotato di cavo in grado di consentire un raggio di azione pari a sei metri. Incuriositi dall'articolo l'abbiamo testato in casa, valutando in modo sincero la sua praticità su varie tipologie di pavimento e rivestimenti. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche.

Aspirapolvere senza sacco, tutti gli accessori in dotazione

Testare l'aspirapolvere ciclonico a cilindro senza sacco è stata un'esperienza molto positiva, per un articolo funzionale e in grado di aspirare velocemente lo sporco grazie ai suoi 700 W. Sia le particelle sottili che di formato differente che vengono raccolte nel contenitore in dotazione, senza sacco, e che vanta una capienza di 1,5 L. Comodo, compatto e leggero è dotato di due ampie ruote, che ne consentono il movimento per tutta la casa, inoltre è un articolo di classe energetica A e per questo consente anche un valido risparmio in fatto di consumi.

L'aspirapolvere arriva imballato in modo adeguato all'interno di un'ampia scatola di cartone, dalla quale è facile recuperare tutti gli accessori necessari per il pratico montaggio e per la pulizia. Non solo il tubo flessibile e il tubo prolunga, ma anche diverse tipologie di spazzole: per pavimenti duri, per spolverare, per pavimenti in legno, per pulire i mobili e per le fessure. La comodità è garantita dall'assenza del sacchetto classico e dalla presenza di un contenitore raccogli sporcizia comprensivo di filtro dell'aria HEPA 12 e di un filtro motore, facile da rimuovere e lavare.

L'impiego del beccuccio per le aree più difficili

Il primo accessorio testato è stato il beccuccio o bocchetta-ugello per fessure, molto pratico per raggiungere i posti più nascosti e inaccessibili. Come ad esempio lo spazio tra il vetro della doccia e il muro, la parte inferiore dei mobili bassi o anche l'area accanto al frigorifero. Grazie al tubo flessibile e al tubo prolunga è stato possibile raggiungere saldamente anche la parte alta del soffitto con finestra, dove la polvere si annida più facilmente. La potenza dell'aspirapolvere è adeguata al modello basic in dotazione, con facilità di recupero di ogni tipologia di sporco.

Aspirapolvere, l'utilizzo su pavimenti differenti

L'aspirapolvere Amazon Basics è venduto con una serie di bocchette e spazzole specifiche, come quelle per pavimenti duri e per pavimenti in legno. La prima contempla la presenza di una levetta che, se premuta, aumenta l'aderenza con il pavimento, così da aspirare nel dettaglio anche la sporcizia più tenace. Testata sulla superficie del bagno e sul gres ha recuperato perfettamente la polvere presente, anche grazie all'impugnatura del tubo flessibile che permette di regolare la potenza di aspirazione semplicemente muovendo una levetta a scorrimento.

Per quanto riguarda invece la spazzola per il legno il movimento risulta fluido e, la forma particolare, agevola l'aspirazione anche nelle zone più nascoste come sotto al letto. Per poi proseguire nell'utilizzo anche sulle scale, grazie all'estensione del filo elettrico e alla maniglia posta sopra al contenitore che consente di spostare l'elettrodomestico in modo rapido e agile.

Comodità, leggerezza e accessori per i mobili

Per la pulizia dei mobili sono presenti alcune bocchette e spazzole più piccole, perfette anche per spolverare la tappezzeria. Sono state testate sui mobili, anche all'interno degli armadietti con mensole, riuscendo così a recuperare la micro polvere presente. La potenza di aspirazione è adeguata, come anticipato, mentre la bocchetta per mobili vanta un formato ridotto, adatto alle zone più anguste, così da muoversi con facilità anche sulle fessure e negli angoli dei mobili, il tutto senza grandi sforzi.

Pro e contro

L'aspirapolvere senza sacchetto di Amazon Basics vanta sicuramente un prezzo contenuto, a fronte di un prodotto completo e funzionale. Nonostante la potenza risulti nella media le capacità di aspirazione sono alte, per un prodotto facile da manovrare, come lo stesso contenitore raccogli polvere, che si sblocca, apre e svuota con incredibile facilità. L'aspirapolvere strutturalmente è molto leggero, in apparenza potrebbe non apparire solido ma in realtà è molto maneggevole, lavora in modo adeguato e con costanza. Completa il set il porta accessori dove fissare tutte le spazzole e bocchette più piccole.

Tra i contro possiamo annoverare l'impossibilità di raggiungere in modo autonomo tutti gli angoli della casa, senza che il filo ne limiti l'estensione. Lo stesso tende ad arrotolarsi con il tubo, come capita con tutti gli articoli simili, ma con un po' di pratica la situazione ritorna fluida. Il rapporto qualità-prezzo è sufficientemente adeguato per un elettrodomestico che non delude.

