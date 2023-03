Baratto 2.0, arriva Barter: la soluzione per risolvere la crisi di famiglie e imprese

In un periodo di crisi economica profonda e di liquidità inesistente, non è un mistero che il potere di acquisto delle famiglie italiane sia stato drasticamente ridotto. Quella che fino a poco tempo fa poteva sembrare una battuta: "tornare al baratto", risulta ora una brillante intuizione dell' imprenditore Leonardo Caccetta Ceo di Barter che, grazie alla grande esperienza pregressa, ha ripreso il concetto, declinandolo in una foma più attuale, moderna e sicura. Un sistema di pagamento in cui non serve moneta per comprare beni e servizi, che siano di prima necessità o di lusso.

“ Il baratto nasce con l’uomo - racconta Caccetta - c on il suo bisogno di soddisfare necessità e desideri di oggetti che non era capace di realizzare da solo. Il baratto è il primo segno dell’attitudine sociale e comunitaria dell’uomo come “animale sociale. La mia idea è nata studiando gli attuali sistemi di pagamento, quelli che si sono diffusi a livello planetario, come Paypal ed i più recenti Satispay, Klarna, Scalapay. Sono tutti definiti “unicorni, ovvero aziende che valgono più di un miliardo , ma non sono in grado di soddisfare tutte le attuali necessità di acquisto".

Questo perché seppur efficaci, risolvendo i problemi di pagamento online, non rispondono ad alcune esigenze a cui invece ha dato soluzione Barter, che permette ad utenti e aziende di poter scambiare prodotti e servizi in trasparenza e sicurezza senza contropartita monetaria. In questo modo si può risponde alla domanda, diventata ultimamente un'esigenza, di: “ Come acquisto se non ho moneta (nemmeno digitale), ma ho tanti altri beni a disposizione? ”. Ed è proprio questa la rivoluzione che propone il sito.

Con la perdita di potere d'acquisto, la proposta di Barter sembra essere un'ottima soluzione sia per le aziende (permettendo loro di monetizzare il valore dei loro armadi e magazzini), che per le famiglie, perché è possibile "barattare" qualsiasi tipo di oggetto o servizio, da soggiorni in albergo in cambio di lezioni di lingua a vestiti per bambini con servizi di tinteggiatura, automobili con consulenze professionali, e perfino ore di lavoro in tutto il mondo, come fosse una "time bank".

Anche l'utilizzo è semplice ed intuitivo, basta iscriversi e inserire un annuncio, completo di descrizione e foto, di quello che si vuole barattare, con la lista di quello che si vorrebbe ricevere in cambio, e se non si conosce il valore di un oggetto, un team di esperti farà un'accurata valutazione.