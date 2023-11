Black Friday su TV, PC, Tablet e Maxi scorte: 10 offerte selezionate di oggi

Il Black Friday è un periodo dell’anno in cui moltissime persone, in tutto il mondo, approfittano degli sconti per poter acquistare gli oggetti del desiderio - specialmente in termini tecnologici - oppure fare scorta di prodotti che vengono utilizzati solitamente, ma non sono deperibili ed è bene averne un po’ in casa, soprattutto se a un costo vantaggioso.

La logica di scelta, quando riguarda i prodotti per la casa, è legata per lo più all’utilizzo di marchi e merci collaudate, mentre per la tecnologia ciò a cui si deve prestare attenzione è differente. Ovvero:

l’ utilità e il potenziale utilizzo per uno scopo di un determinato device;

; velocità e capacità di immagazzinare dati;

Su Amazon esistono diversi prodotti tra cui scegliere, sia in termini di tecnologie che di scorte per la casa: basta esplorare questa selezione, per trovare ciò che fa al caso proprio. Tutti i prodotti di seguito rappresentano le caratteristiche di punta che sono state elencate.

Pc e tablet

Computer portatile Hp

Questo computer portatile Hp è un buon prodotto per uso quotidiano sia in ambito di studio sia in ambito lavorativo. Possiede una Ram di 16 giga, una tastiera ad alta definizione e la tastiera retroilluminata, oltre a 3 porte Usb, che sono sempre molto utili. Quando si accende, si troverà Win 11 Pro come sistema operativo, oltre a una serie di altre app utili, antivirus compreso. È particolarmente indicato per chi desidera un computer “cotto e mangiato”, facile da usare senza particolari conoscenze informatiche.

Lenovo Tab M10

Adatto per adulti e bambini (naturalmente con l’apposito bumper per proteggerlo dagli urti): è il Lenovo Tab M10 di seconda generazione, con Ram di 3 giga e memoria di 32 giga, ma quest’ultima è espandibile. Il sistema operativo istallato è Android 11. La batteria dura a lungo: per questa ragione è l’ideale per chi utilizza molto il tablet durante il giorno fuori casa.

Acer Aspire

Un altro marchio molto diffuso nell’ambito dei computer portatili: Acer Aspire possiede una Ram di 8 giga e un grande display a 15,6 pollici. È particolarmente indicato, per via della scheda grafica, per coloro che guardano film e serie in streaming. Tuttavia anche il multitasking potrebbe non pesare troppo sul device, dato che la prestazione delle ventole è ottimale.

Tv e Fire tv

Hisense

Un televisore dedicato a coloro che guardano film e programmi in streaming. Si tratta di un modello Hisense QLed da 43 pollici, che può sfruttare anche i controlli vocali di Amazon Alexa o Google Home. Il design è minimale e lo schermo, con sistema Dolby Vision, possiede una visione ottimale anche in 4K.

Xiaomi

Questa smart fire tv di Xiaomi è invece indicata per gli appassionati di gaming, ma anche chi guarda la televisione in streaming troverà il prodotto perfetto per le proprie esigenze. Anche qui c’è il controllo vocale con l’assistente virtuale e la risoluzione fino a 4K.

Samsung Soundbar

Si desiderano suoni perfetti come al cinema? È possibile con la Samsung Soundbar che assicura l’effetto surround e i bassi profondi, finalizzati a percorrere le strade sonore della sospensione dell’incredulità. Questa tecnologia non è molto invasiva e si adatta agli spazi di ogni casa: per questo va bene a chi desidera dei suoni verosimili per il proprio intrattenimento ma non è disposto a modificare l’assetto della propria abitazione, soprattutto quando gli spazi sono ridotti.

Maxi scorte per la casa

Finish Ultimate Infinity Shine

Chi usa la lavastoviglie ha sempre un gran bisogno di scorte di pastiglie. Questa confezione di Finish Ultimate Infinity Shine contiene ben 160 capsule in grado di pulire lo sporco più incrostato. E sono facili da usare: non c’è bisogno neppure di liberarle dal loro involucro, perché è biodegradabile. Si utilizza con qualsiasi modello di lavastoviglie.

Foxy Seta

La carta igienica è una delle invenzioni più importanti della prima età contemporanea. E se è morbida ed ecologica è anche meglio: tale è la carta igienica Foxy Seta, qui presente in una confezione da 48 rotoli. È prodotta infatti con cellulosa sostenibile, lavorata con energie rinnovabili e anche il packaging, realizzato con materiali riciclati, è nuovamente riciclabile. Ed è sofficissima. Ideale per chi è attento all'ambiente, rimpicciolendo la propria impronta di carbonio.

Profumatore Ambi Pur

Per dare un’aroma gradevole alla propria casa, dal bagno in particolare, alle altre stanze come la cucina, c’è il profumatore Ambi Pur: la confezione contiene ben 8 diffusori e la fragranza si chiama “Nuvola di cotone”. L’aroma dura fino a 50 giorni ed è semplice da utilizzare. L’ideale per chi vuole avvertire profumi piacevoli in casa propria.

Swiffer lavapavimenti Wet

Una mega confezione con 72 panni umidi all’aroma di limone: si tratta di Swiffer lavapavimenti Wet, che rimuove sporco e batteri ed è formato in parte da fibre naturali. Si utilizza facilmente e velocemente, per raggiungere i punti più complessi da pulire in casa propria. Va benissimo per coloro che adorano l’igiene ma non hanno molto tempo da impegnare nelle pulizie della propria abitazione.

