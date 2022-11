5 migliori macchine da caffè scontate per il Black Friday 2022

Fare a casa un caffè buono, intenso e profumato come quello del bar è un'arte. Per certo, è fondamentale la qualità della miscela ma non sempre, pur disponendo di un prodotto eccellente, il risultato ottenuto soddisfa le aspettative. Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di ritrovarsi a sorseggiare una bevanda insapore e scolorita. A fare la differenza è anche la tipologia della macchina da caffè utilizzata che, spesso, risulta molto ingombrante e poco efficiente.

Grazie alle offerte proproste da Amazon per il Black Friday, però, la soluzione è a portata di click. Le migliori macchine da caffè, a partire da oggi e fino al 28 novembre, sono disponibili ad un prezzo scontassimo.

De'Longhi Perfetto Magnifica S

Multiuso ed estrememamente versatile. La De'Longhi Perfetto Magnifica S è pensata su misura per gli amanti di caffè, che si tratti di quello in polvere o in chicchi. Ha una capacità di 1,8 litri ed è dotata della funzione di risparmio energetico. Ideale per prepare un espresso come quello del bar, questa macchina ha la capacità di memorizzare la lunghezza e la temperatura del caffè al momento dell'erogazione. Non solo. Con il montalatte si possono miscelare manualmente vapore e latte in modo da ottenere la densità ottimale della schiuma per il cappuccino. Il coperchio salvafreschezza, sovrastante il contenitore del caffè, preserva la freschezza e le qualità organolettiche della miscela. Durante il Black Friday è disponibile ad un prezzo davvero imbattibile, scontata del 30% rispetto al valore di mercato. Insomma, un vero e proprio affare per pochi intenditori.

Philips 2200 Series

Intuitiva e facile da usare. La Philips 2200 Series è perfetta per chi non intende rinunciare all'aroma tradizionale del caffè strizzando l'occhio alla modernità. Grazie al display touch si può selezionare agevolmente la propria bevanda preferita con un click. Inoltre, è possibile regolarne l'intensità e la quantità mediante il menu My Coffee Choice. Questa macchina è dotata di un sistema Acqua Clean che consente di avere acqua sempre pulita fino a un massimo di 500 erogazioni. Il macinacaffè è provvisto di ben 12 impostazioni che consentono di trasformare i chicchi nella consistenza desiderata: dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana. Il costo è super conveniente e l'acquisto è finaziabile a rate.

Lavazza a Modo Mio (modello Jolie)

Garanzia, qualità e convenienza. La Lavazza a Modo Mio (modello Jolie) è una certezza assoluta tra le tante automatiche da cucina disponibili sul mercato. Piccola e compatta, ha la caratteristica di essere particolarmente silenziosa e il design si adatta ad ogni stile di arredamento. I componenti, compresa la caraffa per l'acqua, sono tutti rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Insomma, è facile da montare, usare e pulire. Acquistandola nel periodo del Black Friday, riceverete in omaggio 64 capsule di caffè, del valore di 23.64 euro. Un'opportunità da cogliere al volo.

Bialetti Gioia

Chi è alla ricerca di una macchina da caffè affidabile ma, al contempo, anche molto economica, troverà la soluzione ideale con la Bialetti Gioia. Grazie al Flow Meter è possibile regolare la quantità di erogato senza rischiare fuoriuscite dalla tazzina. Per di più, il sistema Thermoblock assicura sempre la temperatura ideale del caffè. Infine, è dotata di un serbatoio da 0,5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule di alluminio. Nella settimana del Black Friday è disponibile, in diversi colori, ad un prezzo davvero molto competitivo. Meglio di così?

Gaggia GG2016

Design e qualità 100% made in Italy. La Gaggia GG2016 è sinonimo di garanzia e robustezza. Si tratta di una macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato. Il serbatoio ha la capacità di 1 litro e può erogare la quantità di bevanda per due tazzine alla volta. Inoltre, il vaporizzatore in acciaio inox è utilissimo per emulsionare, acqua calda per tè e tisane. Da oggi, e per tutta la durata del Black Friday, è acquistabile ad un costo vantaggiosissimo.

