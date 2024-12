Da "Call of Duty" a "Fifa", ecco quali videogiochi regalare a Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Videogiochi, cosa regalare o regalarsi per Natale? Ve ne butto lì qualcuno, un po’ per tutti i gusti, con ancora più gusto visto che sulla Rai ho visto Caterina Balivo con una sociologa che faceva una predica contro i videogiochi, come fossimo negli anni Ottanta. Inizio con gli sparatutto, cioè gli FPS, perché c’è poco da discutere: Black Ops 6, uscito a fine ottobre, non ha rivali, e è necessario averlo se poi giocate a Warzone, che è sì un free to play ma per livellare le armi vi serve il multiplayer (altrimenti ci mettete una vita).

Per i (tanti) fan dell’intramontabile Mario della Nintendo c’è Mario e Luigi: Fraternauti alla carica, perché è vero che gli idraulici si trovano sempre meno, ma Mario è sempre stato una garanzia. Mondi fantastici in cui avventurarsi salendo sull’isola Solcamari (mezza isola mezza nave, un’isola che naviga) e combattere nello sconfinato universo di Elettria pieno di città surreali e città incredibile (sarebbero piaciute molto anche a Italo Calvino). A proposito, sempre da Nintendo esce The legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Questa volta non si tratta di inseguire la famosa principessa, potrete essere direttamente lei, in prima persona, per salvare il suo regno, dove misteriosi squarci inghiottono gli abitanti.

Se amate gli horror e avete amato Silent Hill e volete passare delle feste da brividi buttatevi senza paura su Silent Hill 2, soprattutto se non l’avete giocato prima, trattandosi di un remake. Ma se siete più avventurosi, e amate la saga di Assassin’s Creed, lanciatevi nel Giappone feudale con l’ultimo capitolo: Assassin’s Creed: Shadows. In alternativa, restando in un’atmosfera simile, c’è Indiana Jones e l’Antico Cerchio (oltretutto gli utenti Xbox se lo troveranno nel Gamepass, mica male).

Se invece siete più spaziali e georgelucasiani farei un pensierino su Star Wars Outlaws per vivere un’avventura ambientata tra L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi e diventare i più ricercati della galassia. Sempre rimanendo nello spazio da tenere presente anche Space Marine e usare armi potentissime per difendere l’Imperium dagli sciami dei Tiranidi (è disponibile sia la campagna in singolo che in multigiocatore). Altrimenti, se siete più fantasy, entrate nel mondo oscuro e epico di Final Fantasy XVI controllato dagli Eikon e dai loro Dominanti, c’è tutto un nuovo catastrofico intrigo da risolvere.

Infine, ho cercato di evitarlo fino a adesso perché odio il calcio, però per gli

appassionati non posso non segnalare FC 25, che è il miglior simulatore di calcio. È possibile infatti programmare le proprie attitudini, le tattiche, e sfruttare a pieno miliardi di dati raccolti da Opta Sports. A voi la scelta.