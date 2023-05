Crash Bandicoot, muore lo storico doppiatore: il ricordo dei fan della serie

Crash Bandicoot perde la sua voce originale: il doppiatore del protagonista della celebre serie di videogiochi originariamente sviluppata da Naughty Dog, Brendan O'Brien, è deceduto infatti all'età di 60 anni. Anche se la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore, la sua morte, sulle cui cause non sono stati diffusi dettagli, si è verificata lo scorso giovedì 23 marzo.

Brendan O'Brien, amatissimo dai fan della serie per aver creato un vero e proprio marchio di fabbrica del protagonista con la celebre esclamazione "Whoa!", ha prestato la propria voce per nove avventure che hanno visto come protagonista Crash, ovvero dal primo episodio datato 1996 fino a "Crash Bandicoot Purple: Ripto's Rampage" del 2004. Nella stessa saga, inoltre, l'attore originario di Hollywood aveva doppiato anche i personaggi di Doctor Neo Cortex, Doctor Nitrus Brio e Tiny Tiger.

Il cordoglio

Un ricordo di O'Brien è stato caricato su Legacy.com, dove viene sottolineato anche il suo talento come musicista e attore, pur avendo egli raggiunto la fama nel 1996 in concomitanza proprio con l'uscita del primo epidodio di Crash Bandicoot per la Playstation.

"Uno dei progetti che lo ha reso più orgoglioso è quando ha creato le voci originali per i videogiochi di Crash Bandicoot durante gli anni di Naughty Dogg, tra il 1996 e il 2004" , ricorda il portale. "Ha supportato i fan nostalgici di Crash nella loro passione, e amava autografare i loro oggetti da collezione. Così come per la musica, gli veniva naturale studiare le voci dei personaggi per le animazioni, la radio e i videogiochi."

Una volta diffusa la notizia della morte di O'Brien, l'account ufficiale Twitter di Crash Bandicoot ha voluto aggiungersi al ricordo del suo celebre collaboratore. "Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai familiari di Brendan O'Brien per la sua scomparsa" , si legge infatti nel post. "Era un talento incredibile che ha dato vita a Crash Bandicoot e ad altri personaggi di Crash. Vivrà per sempre nei cuori dei fan" , si legge ancora.