Black Friday 2023: accessori per cucinare velocemente e senza sporcare

Partono oggi, 17 novembre, le incredibili offerte del Black Friday di Amazon per una settimana ricca di proposte vantaggiose e sconti imperdibili. L'opportunità giusta per scovare il prodotto più adatto per le proprie necessità, e magari individuare una serie di articoli da trasformare in regali per il prossimo Natale.

Di seguito una serie di accessori e piccoli elettrodomestici dedicati agli appassionati delle creazioni in cucina, cinque incredibili proposte vantaggiose che possono rendere più facili le preparazioni e le ricette più amate. Una panoramica delle potenzialità, ma anche delle caratteristiche tecniche, della potenza da mettere a confronto, senza dimenticare l'aspetto e il design di una serie di accessori must have da non farsi sfuggire. Scopriamoli insieme.

Nutribullet Pro 900 frullatore e tritatutto

Multifunzionale e tecnologico, è Nutribullett Pro 900 il frullatore e tritatutto da 900 W, dalle linee compatte, dal formato piccolo ma dal grande potenziale. Perfetto per creare frullati, smoothie, bevande salutari e per tritare gli ingredienti così da facilitare la cottura. Tutto in brevissimo tempo, massimo 60 secondi, per un risultato perfetto e immediato. Lo abbiamo scelto perché consente di ottenere preparazioni cremose, sane e vellutate, ma anche rendere più facile la fase di smontaggio e pulizia. Compralo in offerta su Amazon.

Kenwood HMP30 sbattitore elettrico

Gli appassionati dell'arte pasticcera non possono farsi sfuggire Kenwood HMP30, il moderno sbattitore elettrico multifunzione, l'ideale per sbattere, montare e mescolare alla perfezione. Tutto in breve tempo, grazie alle 5 velocità più quella turbo, per ottenere creme, impasti e composti in tempo zero. Si attiva facilmente con il tasto di rilascio super pratico, in abbinamento alla potenza di 450 W. Completano il set le fruste in acciaio inox e i ganci per impastare. Ci ha convito per il buon rapporto qualità prezzo, e per la praticità nell'utilizzo. Compralo in offerta su Amazon.

Girmi Gastronomo l'impastatrice planetaria

Il regalo perfetto per chi ama creare dolci, pasta e pane fatti in casa, si tratta di Girmi Gastronomo l'impastatrice planetaria dalla capienza maxi di 8 L. Pratica e sicura è un articolo perfetto per la cucina, dotata di un ampio contenitore e di tre accessori fondamentali quali l'uncino per facilitare gli impasti, la frusta sbattitrice e il mescolatore. Dal design moderno e accattivante, l'impastatrice ci ha convinti per le 6 velocità in dotazione più la funzione pulse. Ma anche per l'incredibile potenza di 1800 W, ottima per una lavorazione rapida e veloce. Compralo in offerta su Amazon.

Braun MultiQuick 9 il frullatore a immersione

Pratico e maneggevole ecco il frullatore a immersione Braun MultiQuick 9 è la scelta perfetta per chi adora realizzare salse, creme e vellutate morbidissime. Non solo, perché l'articolo del noto brand tedesco affetta, trita, sminuzza, schiaccia, impasta rapidamente grazie agli accessori in dotazione che si possono sostituire senza difficoltà. La potenza da 1200 W consente risultati senza sforzo, basta premere il tasto Easy Smart Speed. Super consigliato per la compattezza nella lavorazione, per la potenza incredibile in abbinamento a un articolo leggero, e per questo facile da maneggiare. Compralo in offerta su Amazon.

Rowenta OptiGrill bistecchiera elettrica

Cottura perfetta con la bistecchiera elettrica OptiGrill di Rowenta, dotata di 6 programmi di cottura e in grado di adattare automaticamente la temperatura a ogni tipo di alimento. Inoltre la cottura automatica con sensori rileva subito il numero dei cibi presenti, il loro spessore e formato, e così impostare la tipologia di cottura più adatta. Pratica, maneggevole, potente con i suoi 2000 W, la bistecchiera ci ha convinti sia per l'ampiezza della superficie di cottura, sia per il vassoio raccogli grassi perfetto per un risultato più light. Un oggetto imperdibile per gli amanti della cottura perfetta, da acquistare con ulteriore sconto semplicemente spuntando la casella coupon. Compralo in offerta su Amazon.

