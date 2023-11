È arrivato il Black Friday su Amazon: le scelte su Smartphone e auricolari bluetooth

Novembre è tempo di autunno e di foliage ma non mancano anche gli spunti per chi vuole fare il pieno di tecnologia. In una società sempre più connessa e all'insegna della comunicazione non possono mancare tra le offerte Black Friday Amazon alcune occasioni interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone o di un paio di auricolari bluetooth.

L'importante anche in questo caso è non farsi trovare impreparati ma navigare tra le offerte scegliendo con cura i propri acquisti. Nel caso degli smartphone e degli auricolari bluetooth uno dei punti chiave sarà la durata della batteria, per non rischiare di rimanere "a secco" proprio nel momento del bisogno.

Altri elementi da valutare con cura nella scelta dello smartphone sono la qualità della fotocamera, ormai imprescindibile per un dispositivo veramente valido, come anche un buon rapporto qualità prezzo. Quest'ultimo si rivelerà un aspetto interessante anche per quanto riguarda la scelta degli auricolari bluetooth, per i quali da non sottovalutare saranno anche la qualità del suono e l'isolamento dal rumore esterno.

Le offerte del Black Friday Amazon 2023

Diverse offerte incluse nel Black Friday Amazon si rivelano particolarmente azzeccate per chi è alla ricerca di questi dispositivi. Alcuni dei prodotti più interessanti sono presenti qui di seguito, così da fornire qualche spunto per iniziare la propria ricerca e magari cogliere al volo un'offerta particolarmente allettante.

Samsung S23 Ultra

Smartphone di punta della linea S di Samsung, S23 Ultra può contare su una fotocamera da 200 MP e un display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X. Particolarmente interessante la presenza del processore Snapdragon, che dona a questo dispositivo un potenza a prova di gamer. La batteria per la versione da 6,8" è da 5.000 mAh, mentre la capienza da 512 GB contribuisce a rendere meno pressante la necessità di archiviazione esterna.

Samsun S23 Ultra rappresenta un ottimo esempio di smartphone che va oltre lo "strizzare l'occhio" alla fotografia. La fotocamera da 200 MP permetterà di realizzare foto e video particolarmente nitidi a qualsiasi ora del giorno, anche al tramonto. Grazie anche al sensore e al processore Snapdragon 8 Gen 21 il dispositivo saprà adattarsi con facilità anche a condizioni di scarsa luce ambientale. Interessante anche la presenza della S Pen, che renderà l'utilizzo e le piccole modifiche più facili e veloci.

Acquistalo a un prezzo scontato su Amazon

OPPO Enco Free2i

Ora un piccolo salto verso gli auricolari bluetooth con gli OPPO Enco Free2i, True Wireless con bluetooth 5.2, controlli Touch e la cancellazione del rumore AI 42dB (tecnologia Active Noise Cancellation). Contribuiscono a completare il quadro un'autonomia di 30 ore e la possibilità di sceglierli di colore bianco o nero.

Si tratta di dispositivi decisamente versatili, che risultano adatti all'utilizzo sia con Android che con gli iPhone iOs. L'autonomia permette inoltre di utilizzarli per lungo tempo senza ansia da ricarica. Molto utili anche per chi va a correre e vuole accompagnare l'allenamento con un po' di musica o più semplicemente per chi ha bisogno di avere le mani libere, ma non può proprio perdere quella telefonata importante.

Compralo in offerta su Amazon

OPPO A16

Torniamo nell'universo smartphone per l'OPPO A16, un dispositivo che fa della batteria a lunga durata (5.000 mAh) il suo punto di forza. Presente inoltre una tripla fotocamera con LED posteriore a sensore di temperatura e la possibilità di procedere con lo sblocco con impronta laterale o riconoscimento facciale.

Questo smartphone non appartiene certamente alla fascia più alta di dispositivi, ma non manca di mostrare alcuni interessanti spunti come ad esempio le modalità multiple di scatto e ripresa video (incluse quelle Ritratto, Panorama e Time-Lapse). Sul fronte batteria va sottolineata anche la ricarica rapida a 10 W. Nota positiva anche sul fronte del prezzo, reso ancora più avvicinabile grazie alle offerte presenti nel Black Friday Amazon.

Guarda il prodotto in offerta su Amazon

SoundPEATS Air3

Il chip Qualcomm QCC3040 e l'avanzata tecnologia TrueWireless Mirroring sono i biglietti da visita degli auricolari bluetooth SoundPEATS Air3, grazie ai quali può contare su una connessione stabile e una qualità del suono ottimale. Anche qui doppia opzione bianco e nero per il design esterno, ma soprattutto un doppio microfono per ciascuno dei due auricolari.

I quattro microfoni rappresentano senza dubbio un elemento di forza per i SoundPEATS Air3, garantendo una trasmissione della voce chiara e senza distorsioni. La trasmissione fluida e adattiva contribuiscono inoltre a rendere questi dispositivi ideali per i gamer, per un'esperienza di gioco coinvolgente anche fuori casa.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

POCO X5 Pro 5G

Arriviamo infine allo smartphone POCO X5 Pro 5G, dotato di schermo Flow AMOLED da 6,67" e fotocamera principale da 108MP. Il processore è uno Snapdragon 778G, la batteria è da 5.000 mAh ed è dotato di turbo charging da 67W. Disponibile nelle tre varianti giallo, nero e blu.

A colpire in questo caso è l'abbinamento tra la fluidità, i colori vividi e le immagini nitide offerte dallo schermo Flow AMOLED, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per un'esperienza social e di gioco ottimale. Interessante anche l'eccezionale durata della batteria, che può arrivare oltre i due giorni.

Compralo in offerta su Amazon

Segui tutti i consigli su cosa acquistare durante il Black Friday nella nostra pagina Speciale Black Friday 2023

* Articolo sponsorizzato Amazon *