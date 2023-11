Inizia il Black Friday 2023: friggitrici ad aria in sconto

La settimana delle offerte Black Friday di Amazon è finalmente arrivata, portando tante novità e numerose occasioni per dedicarsi allo shopping in modo conveniente. Dal 17 al 27 novembre, infatti, accedendo all’e-commerce è possibile trovare sconti e promozioni su una vastissima selezione di prodotti, tra cui non possono mancare le friggitrici ad aria.

Elettrodomestico ormai indispensabile in cucina, la friggitrice ad aria è un aiuto molto prezioso per la preparazione dei piatti in modo veloce e salutare. Orientarsi tra tutti i modelli disponibili sul mercato non è facile, soprattutto per chi acquista questo particolare oggetto per la prima volta. Le variabili da considerare, infatti, sono molteplici, partendo dalle dimensioni fino alle funzionalità disponibili.

Friggitrice ad aria: guida alla scelta

Come scegliere la friggitrice ad aria? Questo piccolo elettrodomestico svolge la stessa funzione di un forno ventilato, garantendo tuttavia una potenza superiore anche se una minore capienza. Permette di arrostire, ottenere ottimi fritti croccanti e asciutti con pochissimo olio e cucinare diversi tipi di pietanza, dolci compresi.

Prima di scegliere la friggitrice ad aria, quindi, è bene valutare diversi aspetti e tenere conto di alcune caratteristiche:

la capienza, che può variare da un minimo di 2 litri nei modelli più piccoli fino a un massimo di circa 5 litri, ma non mancano le varianti di capienza notevolmente superiore;

la potenza e l'efficienza energetica, che può incidere sulla bolletta energetica;

le funzionalità disponibili, che possono spaziare notevolmente a seconda dei modelli;

la presenza di sportello con vetro e di luce interna, un vantaggio per chi desidera osservare la cottura per accertarsi del risultato in modo ottimale;

e di , un vantaggio per chi desidera osservare la cottura per accertarsi del risultato in modo ottimale; l’opzione della multifunzionalità, propria di alcuni modelli di airfryer che svolgono anche altre funzioni, come la cottura a pressione.

Tutti i modelli descritti qui di seguito, reperibili in offerta su Amazon per il Black Friday 2023, rappresentano valide scelte d’acquisto e soddisfano svariate esigenze.

Friggitrici ad aria in offerta per il Black Friday

G3 Ferrari friggitrice ad aria Friggisano 2.0

Ideale per chi cerca una capienza elevata, la friggitrice ad aria G3 Ferrari Friggisano 2.0 da 11 litri permette di friggere, cuocere al forno, gratinare e arrostire ma anche di riscaldare e scongelare. La temperatura è regolabile da 80 a 200°C

È un elettrodomestico multifunzione, dotato di luce interna, sportello di vetro, vassoio antiaderente con funzione raccogli grasso, doppio vassoio interno forato e antiaderente che consente una cottura su più livelli.

Sono presenti 9 programmi preimpostati e alcuni accessori aggiuntivi, come lo strumento per la cottura degli spiedini e per il girarrosto. Tra i punti di forza di questo modello, infine, non si può non citare la scarsa rumorosità che assicura un utilizzo ottimale.

Instant Pot Pro Crisp friggitrice ad aria 11-in-1

Non solo friggitrice ad aria ma anche pentola a pressione: il modello Instant Pot Pro Crisp friggitrice ad aria 11-in-1 è un elettrodomestico multifunzione in acciaio inossidabile, con capienza pari a 7,6 litri.

Con un solo pulsante, inoltre, è possibile passare dalla cottura a pressione alla cottura ad aria che permette di utilizzare fino al 95% in meno di olio e grasso. Temperatura e tempo di cottura sono personalizzabili, variando da 21°C fino a 232°C e spaziando dalla funzione griglia alla disidratazione al fuoco basso al sous-vide, in modo intuitivo e veloce.

Il modello, in particolare, è dotato di coperchio, griglia multiuso, cestello per friggitrice, vassoio, e copertura protettiva resistente al calore. Valore aggiunto è anche la possibilità di scaricare la App gratuita per scoprire tutte le ricette da sperimentare.

Moulinex friggitrice ad aria Easy Fry Max, 1500

Grazie alla capienza pari a 5 litri, la friggitrice ad aria Easy Fry Max di Moulinex è ideale per preparare pietanze salutari per un massimo di 6 persone, utilizzando poco olio.

Una delle caratteristiche più allettanti è la presenza di 10 modalità differenti di cottura, che corrispondono ad altrettanti programmi preimpostati: patatine fritte, pollo, carne, pesce, dolce, pizza, nuggets, verdure, gamberetti e bacon. Il cestello, inoltre, è antiaderente e lavabile in lavastoviglie.

Philips Essential Airfryer friggitrice ad aria

Il motto della friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer è questo: “L'aria è il nuovo olio”. L’elettrodomestico, infatti, utilizza l'aria calda cuocere riducendo i grassi fino al 90%, sfruttando la tecnologia Rapid Air per ottenere cibi croccanti all'esterno e morbidi all'interno.

È presente il timer integrato impostabile fino a 60 minuti, oltre alla funzione di controllo della temperatura completamente regolabile. Philips Essential Airfryer, inoltre, vanta un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Princess friggitrice ad aria Deluxe XXL

Un volume pari a 5,5 litri e una potenza di 1700 watt sono i tratti distintivi della friggitrice ad aria Princess Deluxe XXL.

È presente un pannello di controllo digitale touchscreen facilissimo da usare, utilizzabile per impostare 8 programmi di cottura diversi personalizzabili variando timer e termostato.

