5 smartwatch in sconto per il Black Friday (sotto e sopra i 50 euro)

Gli smartwatch sono entrati a far parte della vita quotidiana di molte persone. Accade perché questi device non servono solo a segnare l’ora, ma anche a monitorare la nostra salute e il nostro esercizio fisico, oltre che a rimanere connessi se occorre con chiamate e messaggi importanti che non vogliamo perdere, per questioni di lavoro, di famiglia, di socialità. Come scegliere lo smartwatch perfetto per sé, approfittando del Black Friday? In base alle sue caratteristiche e all’utilizzo che si andrà a fare, ovvero:

che cosa permette di fare con chiamate e messaggi sia in entrata che in uscita;

sia in entrata che in uscita; possibilità di tenere sotto controllo alcuni ambiti o abitudini della propria vita, dal sonno all’esercizio;

della propria vita, dal sonno all’esercizio; un design accattivante che consenta di scegliere tra molti quadranti preferiti o cambiarli spesso;

accattivante che consenta di scegliere tra molti quadranti preferiti o cambiarli spesso; intuitività nell’utilizzo;

possibilità di abbinamento con altri device;

con altri device; batteria duratura o ricarica veloce;

duratura o ricarica veloce; un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Qui di seguito una selezione interessante tra smartwatch molto economici e altri con grandi sconti presenti su Amazon: tutti quelli riportati possiedono tutte le caratteristiche cui badare quando si sceglie un determinato prodotto.

Ticwatch Pro 3 Ultra

Le caratteristiche dello Ticwatch Pro 3 Ultra sono molto interessanti, perché coniuga a una lunga durata della batteria un monitoraggio avanzato in relazione a salute ed servizio fisico. Quest’ultimo mostra di avere delle particolari specificità per quello che riguarda il corretto funzionamento del cuore: naturalmente nessuno si sostituisce al medico, ma il device rappresenta un gradevole strumento in più. La cornice è in acciaio inossidabile e la luminosità dello schermo si regola automaticamente. È l’ideale per coloro che vogliono un prodotto di buona qualità, con ottime prestazioni, che però non svuoti il portafogli.

Yoever

Questo modello a marchio Yoever è decisamente elegante nel design e consigliato soprattutto per le donne, almeno per quelle che considerano lo smartwatch non troppo diverso dai propri tanti accessori. Le chiamate sono nitide e la funzione fitness esplora tutto ciò che concerne l’attività fisica a 360 gradi. Senza dimenticare che si può gestire il proprio ciclo mestruale, in modo da ricordare i giorni clou e non arrivare impreparate. La ricarica è veloce, ma il punto di forza è sicuramente la batteria, che può arrivare a durare dai 5 ai 7 giorni. È compatibile con tutti i sistemi operativi e abbinabile con moltissimi smartphone, i principali marchi tra quelli in commercio. Va bene per le donne che appunto non vogliono solo un accessorio tecnologico, ma anche alla moda.

Agptek

Anche il modello Agptek proposto ha una funzione che supporta le più disparate attività fisiche, dall’esercizio leggero come le passeggiate veloci alle attività da palestra e all’aperto - escursionismo compreso. Una cosa interessante è che questo smartwatch non invia notifiche indesiderate: in pratica può essere regolato in base alle notifiche che si vuole ricevere, in modo da non ricevere continui e fastidiosi bip, soprattutto in momenti in cui si vorrebbe mantenere un profilo basso o semplicemente non essere disturbati. È perfetto quindi per chi vuole restare connesso grazie a questo tipo di device, ma al tempo stesso non vuole esserne schiavo.

Garmin

Nel caso di questo smartwatch Garmin si è di fronte a un marchio collaudato e conosciuto - soprattutto nell’ambito della navigazione satellitare ma non solo. È uno smartwatch completo, con un design bellissimo e realizzato con materiali di grande qualità, affidabile e autonomo. Il prodotto è particolarmente indicato a chi fa molta attività fisica e a chi è stanco di ricaricare il proprio smartwatch ogni sera.

Aeac

Il modello Aeac di smartwatch è specializzato nella connettività: non si rischia di perdere nessuna chiamata o nessun messaggio, e per questo è l’ideale per i liberi professionisti che non possono o non vogliono staccare da un lavoro che amano. Il design è minimale ma comunque chic, mentre le funzionalità non trascurano salute, abbinamento con altri device e tante altre app: potrebbe diventare il proprio assistente virtuale.

