Digitale Terrestre, occhio alla data: ecco quando non potrete più vedere i canali Rai

È in arrivo un nuovo step verso il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2. Il prossimo 20 dicembre, quindi fra meno di un mese, i tre principali canali Rai, vale a dire Rai1, Rai2 e Rai3 apporteranno delle importanti modifiche proprio per adeguarsi al passaggio. Tutto in vista della transizione definitiva prevista per il 2023. Dal primo gennaio 2023, secondo la scaletta, ogni regione italiana trasmetterà i programmi in DVB-T2.

Attualmente, proprio per agevolare il passaggio al digitale senza creare troppi turbamenti e consentire a tutti un graduale adeguamento, la Rai sta mettendo a disposizione i tre canali su due numerazioni, ma con formati differenti. Sui numeri 101, 102 e 103 possiamo infatti Rai1, Rai2 e Rai3 in HD e con codifica Mpeg-4, mentre su 501, 502 e 503 ci sono ancora i canali in SD con codifica Mpeg-2.

Dal 20 dicembre 2022, tuttavia, le cose cambiaranno, e i tre canali saranno visualizzabili solo con codifica Mpeg-4. Spariranno, in sostanza, i canali in bassa risoluzione (501, 502 e 503) mantenuti fino a questo momento.

I cittadini, pertanto, sono avvisati. Dalla data del prossimo 20 dicembre, chi non è in possesso di una Smart TV con risoluzione HD non potrà più vedere i canali Rai1, Rai2 e Rai3. La soluzione resterà solo una: cambiare televisione. Sostituire il decoder esterno, infatti, non sarà sufficiente. I decoder esterni sono in grado di abbassare la risoluzione del segnale e consentire la compatibilità con i televisori SD, ma c'è il forte rischio che la qualità del video risulti pessima. Ecco perché molte famiglie si vedranno costrette, loro malgrado, ad acquistare una nuova tv con i requisiti richiesti.

Stando così le cose, acquistare direttamente un televisore 4K, in questi giorni di Black Friday, potrebbe essere una soluzione.