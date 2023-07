Estate in giardino: piscine, sdraio e set per esterni. Le migliori offerte dei Prime Day

Quando arriva l’estate, chi ha la fortuna di avere una casa con un giardino o un cortile, vuole rendere questo spazio esterno più accogliente, in modo di poter trascorrere più tempo all’aria aperta da solo, con i propri amici o la famiglia. Di giorno ci si gode il sole, mentre la sera si prende il fresco: ma per poter soggiornare all’esterno, si ha bisogno di mobili adatti oppure, perché no, di una piccola piscina. Scegliere questo tipo di offerta è molto più semplice con le promozioni del Prime Day di Amazon. Qui di seguito alcuni esempi interessanti da cui trarre spunto.

Set per esterni: la comodità innanzi tutto

Il comfort e l’accoglienza sono indispensabili per il proprio spazio esterno. Quindi un piccolo mobilio tra sdraio, poltrone e tavolini può essere l’ideale per il proprio giardino o cortile.

Lounge set Keter Caroline . Consiste in un divano a due posti, due poltroncine e un tavolino che si può regolare. Il tutto in un color grafite effetto legno, sebbene sia in polipropilene. Le poltroncine e il divanetto sono dotate di cuscini della misura giusta per le sedute. Acquista il prodotto.

Sdraio Keter Jaipur . Dello stesso marchio, volendo in aggiunta al set precedente, sono disponibili anche delle sdraio sempre color grafite, ma senza il cuscino incluso. Poco male, dato che, se devono essere poste in un giardino con piscina, si preferirà coprirle con un asciugamano per prendere il sole. Acquista il prodotto.

Lettino Rebecca Mobili . È praticamente un lettino identico a quelli che si possono trovare negli stabilimenti balneari, con la struttura quindi in resistente metallo (alluminio anodizzato con rivestimento in textilene) e la seduta in tela di cotone cerato. Possiede anche un comodo tettuccio parasole orientabile. Acquista il prodotto.

Sdraio Amazon Basics. Il riposo, con questa sdraio, è a gravità zero, perché permette di stendersi su questa sedia sollevando contemporaneamente tutti gli arti, regalando al corpo una sensazione di assenza di peso. Il telaio è in acciaio verniciato, mentre la seduta è in tela con supporto a doppio elastico ma è presente anche un pratico poggiatesta per un relax assoluto. Acquista il prodotto.

Piscine e accessori per il proprio angolo di paradiso

Una piccola piscina che si può riporre via l’inverno e ritirare fuori l’estate prossima può essere la soluzione ideale per chi trascorre gran parte della stagione in città ma riesce a ritagliarsi qualche piccolo momento di relax casalingo. Si ha però bisogno di tutto l’occorrente, non solo la piscina quindi, ma anche gli accessori per la pulizia e la manutenzione.

Piscina Intex circolare . È rotonda e in colore grigio, con una profondità di 122 centimetri e un raggio di oltre 6 metri ed inclusa nella confezione c'è la pompa con il filtro per la pulizia, la scaletta e il telo protettivo. È semplice da montare e richiede circa 30mila litri di acqua. Acquista il prodotto.

Piscina Intex angolare . Questa piscina è invece più piccola e di forma rettangolare. Profonda solo 65 centimetri, è maggiormente adatta ai bambini fino a 4 anni (ma sempre con la supervisione di un adulto), mentre le dimensioni di lunghezza e larghezza sono 260 centimetri e 160 centimetri. La capienza è inoltre di poco meno di 2.300 litri. La struttura è in acciaio con telo in pvc, ma attenzione perché il telo è abbastanza delicato e quindi non deve essere a contatto con oggetti appuntiti né trascinato. Acquista il prodotto.

Pompa filtro Gre . Un accessorio assolutamente necessario per mantenere pulita l'acqua della propria piscina. La pompa si alimenta con un cavo, può filtrare 9,5 metri cubi di acqua all'ora ed è adatta a piscine con una capienza massima di 65 metri cubi. Acquista il prodotto.

Spruzzatore a led Intex . La piscina non significa solo relax ma anche divertimento. Per cui è sempre benvenuto uno spruzzatore a Led come questo, che, mentre lancia getti d'acqua, si illumina cambiando colore ogni 10 secondi (i colori dell'illuminazione sono bianco, rosso, verde e blu). Acquista il prodotto.

Robot pulitore Wybot. È più facile tenere pulita la piscina con questo robot aspirapolvere senza fili che riesce a tenere tutto lindo in 50 minuti. Possiede inoltre una tecnologia di navigazione intelligente, che gli permette di cambiare direzione o verso quando incontra una parete. Non pesa molto ed è adatto a tutti i tipi di piscina. Acquista il prodotto.

