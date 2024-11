Forze speciali con la bacchetta magica: il capolavoro di "Tactical Breach Wizards"

Ascolta ora 00:00 00:00

Immaginate una classica trama che potreste trovare in una spy story o in un romanzo di fiction militare: un gruppo di agenti e/o membri delle forze speciali deve fermare un team avversario prima che questo possa portare a termine i suoi piani di conquista o destabilizzazione del mondo. Ora, aggiungete il fatto che tutti questi personaggi sono maghi e otterrete una perla del panorama videoludico indie: Tactical Breach Wizards.

Il gioco è sviluppato da Suspicious Developments, già noti per Gunpoint e Heath Signature, che nelle sue produzioni punta a mischiare elementi di azione e strategia con un pizzico di umorismo e ironia. Nello specifico, Tactical Breach Wizards è uno strategico turn-based che propone lo stesso gameplay del celebre XCOM, ma con una peculiarità che lo distingue dagli altri competitor del settore. Dall’inizio alla fine di ogni turno, infatti, i giocatori hanno la possibilità di annullare qualsiasi mossa e tornare indietro. Una caratteristica molto interessante, questa, che permette di sperimentare piani audaci e di concatenare alla perfezione le abilità dei vari personaggi, rendendo il “save scumming” una vera e propria meccanica del gioco.

L’ambientazione di Tactical Breach Wizards è ispirata alla contemporaneità, in un mondo che ha già attraversato quattro guerre mondiali e dove un certo numero di persone possiede capacità magiche tra le più variegate. Il team di protagonisti è inizialmente composto da Zan Vesker, un Navy Seer capace di vedere nel futuro, e dalla strega della tempesta Jane Kellen, che lavora come investigatrice privata. Dopo le prime missioni, al gruppo si unisce il necromedico Dessa Banks, la cui abilità principale è curare i compagni caduti sparando loro in testa con un revolver, per poi “riavvolgere” il loro tempo di un’ora annullando tutte le ferite. Nel corso delle 10-12 ore della campagna principale, alla squadra si uniscono altri due personaggi, ciascuno dotato di abilità un set di abilità ben studiate e capaci di combinarsi alla perfezione con quelle di tutti gli altri.

Oltre al gameplay, Tactical Breach Wizards brilla anche dal punto di vista della scrittura. Le scene di dialogo tra una missione e l’altra sono disseminate di ben dosate pillole di informazioni sull’ambientazione, ricca di dettagli particolari come “le tattiche dei monaci anticarro nella quarta guerra mondiale”. Tutti i personaggi hanno personalità ben definite, con difetti e insicurezze trattate molto meglio di quanto ci si aspetterebbe in un gioco di strategia e affrontate (letteralmente) direttamente in speciali “livelli onirici”.

I discorsi tra i membri del team sono ricchi di ironia, scene al limite dell’assurdo, rotture della quarta parete e momenti anche toccanti, con colpi di scena che arrivano inaspettati e contribuiscono ad arricchire un prodotto ottimo che, su Steam, ha raccolto apprezzamenti praticamente unanimi con il 98% di recensioni positive.