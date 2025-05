Google Maps, spunta un nuovo simbolo: cosa significa la "Z"

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli osservatori più attenti si saranno accorti di un nuovo simbolo comparso su Google Maps, nota applicazione di servizio di mappatura online offerta da Google che permette di visualizzare mappe di mondo, nonché di usufruire di indicazioni stradali. In questi giorni, infatti, è stata rilasciata una novità, indicata con la lettera "Z". Di cosa si tratta?

Con la lettera "Z" vengono infatti indicate le Zone a bassa emissione (ZBE). Le Zone a bassa emissione sono quelle aree urbane in cui determinati veicoli non possono circolare. Conoscere per tempo l'ubicazione di queste zone permette di trovare percorsi alternati ed evitare il rischio di incappare in una sanzione, anche piuttosto salata.

Google, dunque, sta al passo con i tempi, e intende fornire ai suoi utenti servizi sempre più dinamici e all'avanguardia. La lettera "Z" è comparsa in questi giorni, è presente sia per la versione smartphone che per computer, e si trova nella zona bassa della finestra che si apre con la panoramica del percorso. Per essere più chiari, è possibile vederla vicino al conteggio dei chilometri e alle informazioni relativa ai parcheggi.

Per gli utenti è un'importante e utile novità, dal momento che sono sempre più le zone che vengono convertite in aree a bassa emissione. Ci troviamo infatti un momento storico in cui le amministrazioni locali si stanno impegnando a ridurre l'inquinamento presente nelle città e migliorare la qualità dell'aria. I controlli delle autorità sono serrati, e le multe in caso di trasgressione possono essere anche elevate. Grazie alla "Z" sarà possibile individuare i percorsi a bassa emissione ed evitarli nel caso in cui il nostro non rientri nella categoria a cui è consentito il transito.

Ad oggi la funzione è presente per iOS e Android, quindi è operativa sui cellulari.

Si aspetta che venga rilasciata anche per pc.

Visto l'entusiasmo e le richiesti degli utenti, è probabile che presto Google rilasci un aggiornamento in cui sarà possibile disporre di percorsi alternativi per evitare le zone ZBE.