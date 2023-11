I migliori giochi del 2023 secondo i Game Awards: tutte le nomination

Si avvicina sempre di più la data del 7 dicembre 2023 quando il mondo conoscerà quale sarà il gioco dell'anno tra le nominations che si sono avute nei giorni scorsi come annunciato da The Game Awards, manifestazione annuale (dal 2014) che verrà trasmessa in diretta streaming su decine di piattaforme dal Peacock Theatre (ex Microsoft Theatre) di Los Angeles. Lo spettacolo di quest'anno sarà online su Twitch, YouTube, Steam, X, Facebook, TikTok Live per fare alcuni esempi. La finale dell'anno scorso ha fatto segnare la cifra record di 103 milioni di livestream globali, rendendo i Game Awards tra gli eventi livestream più grandi al mondo. Ma quali sono i giochi che hanno avuto la nomination come "Game of the Year", ossia come Gioco dell'Anno? In totale sono sei, ecco i titoli:

Alan Wake 2

Tra i candidati principali ecco Alan Wake 2, un gioco "survival horror" messo in commercio per la prima volta quest'anno ed è stato sviluppato dalla Remedy Entertainment mentre la pubblicazione è gestita da Epic Games Publishing. Si tratta del sequel di Alan Wake (prima pubblicazione nel maggio 2020) la cui storia riprende quanto accaduto a uno scrittore americano che racconta l'essere rimasto intrappolato in un'altra dimensione per ben 13 anni mentre tenta in tutti i modi di fuggire scrivendo una storia horror che ha come protagonista un agente dell'Fbi chiamata Saga Anderson che è la coprotagonista insieme ad Alan.

Baldur's Gate 3

Tradotto letteralmente con la "Porta di Baldur", si tratta di un gioco di ruolo sviluppato da Larian Studios: al giocatore viene data la possibilità di creare uno o più personaggi e formare un gruppo insieme ad essi per esplorare la storia del gioco. Ogni giocatore può decidere di prendere uno dei loro personaggi per unirsi online con altri giocatori e creare un gruppo. Lo scopo del gioco è risolvere varie missioni che man mano vengono assegnate: ogni partecipante può eliminare quasi tutti i personaggi che non prendono parte attiva alla competizione, indipendentemente dalla loro importanza nella trama, continuando ugualmente ad avanzare nel gioco.

Marvel's Spider-Man 2

Si tratta del terzo capitolo della serie basato su azione e avventura, sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Gli appassionati sanno che si basa sul personaggio di Spider-Man della Marvel Comics la cui narrazione si ispira al suo mito e quello dei fumetti venduti in tutto il mondo. Nel caso specifico, Peter Parker e Miles Morales lottano per andare avanti nella loro vita ma dovranno affrontare nuove e importanti minacce tra le quali i pericoli causati da Kraven, il cacciatore che trasforma la città di New York City in un terreno per scovare i superuomini; poi c'è l'extraterrestre Venom che si unisce a Parker ma per ingannarlo cercando di eliminare le sue relazioni personali.

Resident Evil 4

Tra le nomination come migliore gioco dell'anno ecco Resident Evil, gioco survival horror di Capcom che originariamente fu pubblicato per GameCube nel 2005. La trama vuole che il giocatore compia una missione per la salvezza dela figlia del presidente degli Stati Uniti, Ashley Graham, rapita da un culto religioso nella Spagna rurale. Leon si troverà di fronte numerosi nemici che hanno con sé un parassita in grado controllare il cervello e in sintonia con la spia Ada Wong. Il successo, anche di questo game, è planetario.

Super Mario Bros. Wonder

Indimenticabile, il Super Mario Bros nato anni fa dalla Nintendo si è evoluto nella versione Wonder, gioco platform del 2023 sviluppato e pubblicato dall'azienda per Nintendo Switch. È la prima volta che si ritrova Super Mario con il tradizionale scorrimento laterale come non avveniva dal 2012: in sole due settimane sono state vendute oltre 4,3 milioni di giochi mettendolo al primo posto tra i giochi di Super Mario più venduti e ricevendo gli apprezzamenti della critica. I personaggi complessivi sono otto e l'utente si trova nel Regno dei Fiori: l'impostazione, come detto, ricorda i giochi degli anni '80 e '90, si corre quindi da sinistra verso destra saltando sull’asta della bandiera alla fine del livello.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Un altro gioco della Nintendo che concorre per diventare il più votato dell'anno è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gioco di azione e avventura sviluppato per Nintendo Swtich. La critica lo ha molto apprezzato per le tematiche legate a sperimentazione ed esplorazione: nei panni del protagonista Link, i giocatori dovranno esplorare Hyrule e due nuove aree ossia il cielo, pieno di isole galleggianti e le Profondità, un'enorme area sottoterra dove si possono trovare varie risorse per andare avanti nelle missioni. Link può esplorare a piedi o arrampicandosi, cavalcando a cavallo e utilizzare un parapendio.

