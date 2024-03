Instagram e la nuova funzione "Post to the past", cosa cambierà nella condivisione

Ascolta ora: "Instagram e la nuova funzione "Post to the past", cosa cambierà nella condivisione"

Il team di sviluppo di Instagram sarebbe al lavoro per implementare nella piattaforma una nuova funzione in grado di consentire finalmente ai milioni di utenti del celebre social network targato Meta di condividere dei post retrodatati.

La funzionalità ancora inedita, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere ribattezzata ad hoc "Post to the past", è stata individuata dal leaker e reverse engineer Alessandro Paluzzi, il quale già nel recente passato è spesso riuscito a presentare in anteprima sul web alcune novità relative al social quando esse si trovavano ancora in fase di sviluppo.

L'affidabile leaker ha condiviso su X l'immagine di questa nuova funzione: nello screenshot appare proprio l'opzione "Post to the past" nella lista delle scelte di condivisione di Instagram. Alessandro Paluzzi non fornisce alcun indizio circa le sue fonti o i tempi eventuali di rilascio della funzionalità, ma visto che le sue anticipazioni si sono rivelate spesso e volentieri precise c'è da aspettarsi che il team di sviluppo della piattaforma abbia preso seriamente il compito di consentire agli utenti del social la possibilità di condividere dei contenuti retrodatati, che in tanti negli anni hanno proposto tra i suggerimenti.

Come anticipato, la feature Post to the past viene mostrata con un'icona del calendario e si trova proprio sopra l'opzione Post in evidenza. C'è una freccia a destra di questa opzione, la quale suggerisce che, cliccando su di essa, si potrà successivamente selezionare la data a cui si desidera retrodatare il post preso in esame. Non è dato sapere se si tratterà di una novità a disposizione dei soli profili aziendali oppure aperta a tutti, l'unica cosa che si può presupporre è che accanto al contenuto retrodatato sarà presumibilmente indicata la data precisa in modo chiaro ed evidente, così da evitare spiacevoli fraintendimenti o, nei casi più gravi, ripercussioni di tipo legale.

Da notare che, parlando sempre di social network targati Meta, Facebook consente di modificare la data di pubblicazione dei contenuti sulla sequenza temporale, sempre che ovviamente siano già stati caricati. Al contrario, Instagram non permette di condividere post, storie e reel con una data diversa rispetto a quella effettiva, ma solamente di accedere ai contenuti condivisi in passato attraverso la sezione Archivio dalle impostazioni della app.

Altre novità, comunque, sono in fase di lancio, come la possibilità di modificare i messaggi privati fino a 15 minuti dopo l’invio o la "Friend Map" per essere a conoscenza della posizione dei propri contatti.